會議指出，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。要穩字當頭、穩中求進，加大跨周期調節力度，與逆周期調節相結合，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持經濟高質量發展。

會議提到，結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，精準發力，將兩項直達實體經濟貨幣政策工具，轉換為支持普惠小微企業和個體工商戶的市場化政策工具，實施好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，綜合施策支持區域協調發展，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持。深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，增強金融市場的活力和韌性，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。完善市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，加強存款利率監管，發揮貸款市場報價利率改革效能，推動降低企業綜合融資成本。

會議續指出，深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，把握好內部均衡和外部均衡的平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系，引導金融機構增加製造業中長期貸款，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。