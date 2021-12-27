今年1至11月份全國規模以上工業企業實現利潤達7.97億元，按年增長38%。比2019年同期增長41.3%，兩年平均增長18.9%。期內，國有控股企業實現利潤總額2.36萬億元，按年增長65.8%；股份制企業實現利潤總額5.76萬億元，增長44%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額2.06萬億元，增長24.3%；私營企業實現利潤總額2.49萬億元，增長27.9%。

採礦業在首11個月實現利潤總額9920.7億元，同比增長1.86倍；製造業實現利潤總額6.61萬億元，增長34.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3700.5億元，下降28.2%。在41個工業大類中，33個行業利潤總額同比增長，1個行業減虧，7個行業下降。實現利潤增長最大的行業為石油、煤炭及其他燃料加工業，利潤總額同比增長3.87倍。利潤下降幅度最大為電力、熱力生產和供應業，降幅達38.6%。

截至11月底，規模以上工業企業資產總計141.07萬億元，按年增長9.8%；負債79.57萬億元，增長9.1%；所有者權益合計61.5萬億元，增長10.8%；資產負債率為56.4%，按年降0.4個百分點。應收賬款19.54萬億元，同比增長11.6%；產成品存貨5.48萬億元，增長17.9%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，11月份工業企業利潤續保持較快增長，行業均衡性改善，但成本壓力仍較大。下階段要做好政策預調微調和跨周期調節，加大對制造業企業特別是中小微企業的精準支持，持續激發市場主體活力，進一步做好保供穩價工作，促進工業經濟健康穩定運行。

她還稱，11月份隨著保供穩價、助企紓困政策效果持續顯現，上游部分原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，下游行業成本壓力有所緩解，利潤結構呈現改善特徵。她稱，期內利潤行業結構有所改善，尤其處於中下游的裝備、消費品制造業對工業企業利潤的貢獻增加，利潤佔比明顯上升，上下游利潤分化現象有所緩解。同時亦見在減稅降費、融資支持等一系列助企紓困政策措施作用下，私營、小微企業經營持續改善。