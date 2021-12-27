當中會議內亦提到充分挖掘國內需求潛力，發揮財政穩投資促消費作用。管好用好專項債券資金，拉動有效投資。適度超前開展基礎設施投資，發揮政府投資引導帶動作用。優化收入分配結構，推動消費持續恢復。深入實施區域重大戰略。 同時亦提出加強風險防控，牢牢守住不發生系統性風險的底線。持續防範化解地方政府隱性債務風險，對化債不實、新增隱性債務的要嚴肅問責，完善防範化解隱性債務風險長效機制。推動財力向基層傾斜，繼續用好財政資金直達機制，有效防範基層財政運行風險。配合防範化解金融風險。

在會議內，更提出深入推進財稅體制改革，深化預算管理制度改革，做好房地產稅試點準備工作。至於在支持中小微企方面，其提出繼續實行小微企業融資擔保降費獎補，新增支持一批國家級專精特新「小巨人」企業，鼓勵地方安排中小企業紓困資金，並著力支持穩定和擴大就業。另亦提倡，深化國際財經交流合作，支持高質量共建「一帶一路」，推動多雙邊經貿合作。