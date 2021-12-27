李彥宏判斷，智能交通將使5年之內中國一線城市不再需要限購限行，10年之內基本解決擁堵問題；AI所具備的感知和控制兩大能力，將在航天事業中廣泛應用，無人駕駛汽車也有望開上月球。

李彥宏指出，數據顯示，94%的交通事故是人為因素導致的，自動駕駛將消除人為因素。隨著技術成熟，自動駕駛會比人類司機更安全。同時，百度的智能道路系統，正通過車路協同實現交通暢通無阻。實驗數據證明，當一個城市全部路口都實現了智能化和城市級的區域信控優化，能夠提升15%至30%通行效率。

李彥宏透露，百度自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」在過去的一個季度已提供了11.5萬次服務，成為全球最大的自動駕駛出行服務提供商，預計2025年將擴展到65個城市，2030年擴展到100個城市；集度的首款汽車機器人，將於2022年亮相，2023年量產；深度學習平台飛槳已凝聚406萬開發者，服務超過15.7萬家企事業單位，創建了47.6萬個模型。