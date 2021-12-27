截至12月26日，恒大在今個月以來，在廣東、山西、四川、河北、甘肅、山東、廣西、陜西、江蘇、遼寧等18個省份各項目陸續批量交付。在會上許家印表示，在各級政府的關心指導，在上下游合作伙伴、金融機構和社會各界的大力支持，恒大在極其困難的情況下，集團上下全體員工通過幾個月努力拼搏，復工復產保交樓工作初顯成效。下一階段，他們還要繼續千方百計增加復工人數，切實提高工效，以最大力度保證施工的進度和質量。他說，「自公司陷入困境以來，我們在9、10、11月的交樓量都不足1萬套」。

但隨著復工復產的全面推進，12月份集團有115個項目計劃交付，這個月還剩最後5天，必須全力沖刺，確保完成本月交樓3.9萬套的目標。他更強調：「絕不允許恒大任何一個人躺平」，集團各級領導一定要帶領全體員工，發揚永不放棄的精神，再接再厲、日夜奮戰。