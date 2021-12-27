日本今年11月的通脹率為1.5%，較與其他主要經濟體的通脹速度相比，依然低迷，企業在繼續消化更高的投入價格。不過，能源價格上升已開始影響家庭和企業，意見匯總中的一些評論顯示，燃料和大宗商品成本以及處於歷史高位的投入價格，給通脹帶來上行壓力。亦有成員指出，由於政府鼓勵企業提高薪資，因此須關注明年的加薪速度。

有央行成員表示，行長黑田東彥在12月的會議上稱，日本目前還沒有進入討論政策正常化的階段，但一旦通向2％的目標靠攏，事情可能會發生變化。如果1月對於通膨的觀點發生變化，那麼可能預示著這種立場將逐步轉變。

不過央行成員認為，在價格預期維持在2％左右的情況下，調整政策為時尚早。此外，政府的一些政策，例如降低手機通訊費用，也正在抑制消費者價格。亦有成員指出，鑒於產出缺口和通脹預期，在截至2024年3月的財年末之前實現日本央行的物價目標將很困難。

日本央行將在1月16至17日的會議上發布價格和成長季度展望報告。該央行此前已決定延長部分新冠肺炎支持措施，並削減對大企業的援助，將此從1月份會議的主要議程中移出。