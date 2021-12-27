《管理辦法》共十七條，主要內容包括，明確需備案的市場主體范圍以及承諾免報條件。根據調研和法人洗錢風險評估初步結論，確定了應當備案以及免於或暫免備案受益所有人信息的市場主體類型。對於注冊資本1000萬元以下由自然人股東、合伙人組成的市場主體，在承諾符合條件後可以免於填報受益所有人信息。

公告亦指，受益所有人信息備案是國際標準的要求。金融行動特別工作組（FATF）在修訂國際標準過程中，已將「建立國家層面的受益所有人信息登記中心」作為強制要求，目前歐美等主要經濟體均已建立受益所有人信息集中登記制度。因此參照國際通行規則，在中國建立受益所有人信息備案機制是大勢所趨。

明確受益所有人信息採集內容和方式，列舉了市場主體應備案的受益所有人信息要素項；提出對新增和存量市場主體受益所有人信息備案、更新、不一致核實等要求。明確受益所有人定義和識別標準，參考國際標準，結合中國實際情況明確了受益所有人的定義；針對公司、合伙企業等制定了具有操作性的受益所有人識別標準。明確受益所有人信息管理框架，確定信息管理責任部門，以及規定信息使用範圍、信息質量反饋要求。