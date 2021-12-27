會議指出，明年要增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

貨幣政策方面，明年要保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，推動企業綜合融資成本穩中有降、金融系統繼續向實體經濟讓利。實施好普惠小微貸款支持工具、普惠小微企業信用貸款支持計劃接續轉換工作。

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻上市失敗後，人行要求其成立金融控股公司。人行昨日指，明年穩妥有序推動金融控股公司審批並開展持續監管。同時，持續做好頭部網絡金融平台整改工作，實施系統重要性銀行附加監管，完善系統性風險監測和評估框架，開展宏觀審慎壓力測試。

人行又表示，明年要做好重點機構風險處置化解工作，房地產方面，要實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良性循環和健康發展。