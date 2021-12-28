美國股市連升4日，標指再創即市及收市新高，道指、納指見逾1個月高，投資者在冠狀病毒病例激增的情況下評估年底漲勢的前景，成交清淡。冬季風暴疊加新冠疫情，周一美國又有超過1000個航班被取消，旅遊航空股向下。