美股連升4日 標指再創新高 道指升351點
文章日期：2021年12月28日 08:15
美國股市連升4日，標指再創即市及收市新高，道指、納指見逾1個月高，投資者在冠狀病毒病例激增的情況下評估年底漲勢的前景，成交清淡。冬季風暴疊加新冠疫情，周一美國又有超過1000個航班被取消，旅遊航空股向下。
道瓊斯工業平均指數收漲351點，升幅0.98%，報36302點。標普500指數收漲65點，升幅1.39%，報4791點。納斯達克綜合指數收漲217點，或1.4%，報15871點。
微軟升2.32%，報342.45美元(下同)，是貢獻道指幅最大的藍籌，貢獻51點，而波音跌0.51%，報203.17元，拖低道指6點。
科技股方面，蘋果收市報180.33元，升2.29%，谷歌母公司Alphabet收市報2958.13元，升0.67%，亞馬遜收市報3393.39元，跌0.81%，Facebook收市報346.18元，升3.26%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.62%，報485點。德國DAX指數收漲0.51%，報15835點；法國CAC 40指數漲0.76%，報7140點；英國富時100指數假期休市。