港股ADR升108點 夜期高水162點 美期向下亞股個別發展
文章日期：2021年12月28日 08:53
美股向上，港股ADR升108點或0.46%，報23331點，即月恒指夜期升147點，高水162點，報23356點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.63%，折合報463.1元；阿里巴巴（9988）升0.58%，折合報113.66元；美團（3690）升0.68%，折合報227.53元；匯控（0005）升0.97%，折合報46.9元；建行（0939）升0.18%，折合報5.37元。
道期現跌0.066%；標期現跌0.07%；納期現跌0.05%。日股現升1.02%，韓股現跌0.15%，澳股休市。
今日焦點股份可留意：
銀娛（0027）宣布向團隊發放一個月月薪獎金。
比亞迪（1211）成立合資研發自動駕駛。
華融（2799）逾10億售旗下消費金融業務七成股權予寧波銀行。
許家印︰恒大（3333）沒有人可躺平，要不惜一切復工復產。另，許家印3億股恒大物業疑遭斬倉，市值約7.9億。
百度（9888）︰自駕平台蘿蔔快跑2025年將擴展到65個城市。
螞蟻金融增資220億人幣，中國信達（1359）成次大股東，舜宇光學（2382）網易（9999）入局。
恒偉集團（8219）折讓23%，2供1籌1100萬。
被除名本地系統性重要銀行，東亞（0023）：尊重金管局檢討結果。
奧園（3883）遭入稟追討1.31億美元貸款。
雷軍：小米（1810）新機雙尺寸對標iPhone，汽車料2024年上半年量產。
正商實業（0185）：已訂立12份委託項目管理合同。
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