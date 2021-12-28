恒指高開58點 重上10天線 美團阿里推高大市
文章日期：2021年12月28日 09:25
恒指今早高開58點或0.26%，報23282點，成交金額22億元；國指今早高開19點或0.24%，報8220點。恒生科技指數開市報5635點，升0.28%。美團（3690）阿里（9988）推高大市，抵銷騰訊（0700）的拖累。
藍籌41隻升，9隻下跌，14隻無升跌。網易（9999）升2.12%，報153.9元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌1.1%，報40.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，10隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報153.9元，升2.12%；跌幅最大的是汽車之家（2518）開市報55.05元，跌5.17%。
恒指重上10天線(23224.31點)，科指受制於10天線(5687.22點)。
銀娛（0027）宣布向團隊發放一個月月薪獎金。開市報40.6元，跌1.1%。
比亞迪（1211）成立合資研發自動駕駛。開市報263.6元，升0.53%。
華融（2799）逾10億售旗下消費金融業務七成股權予寧波銀行。華融續停牌。
快手（1024）和美團（3690）達成互聯互通戰略合作。快手開市報75.3元，跌0.33%。美團開市報227.6元，升0.71%。
許家印︰恒大（3333）沒有人可躺平，要不惜一切復工復產。另，許家印3億股恒大物業疑遭斬倉，市值約7.9億。恒大開市報1.53元，升3.38%。
百度（9888）︰自駕平台蘿蔔快跑2025年將擴展到65個城市。開市報141元，升1.37%。
螞蟻金融增資220億人幣，中國信達（1359）成次大股東，舜宇光學（2382）網易（9999）入局。中國信達開市報153.9元，升2.12%。舜宇光學開市報255元，升0.95%。網易開市報153.9元，升2.12%。
恒偉集團（8219）折讓23%，2供1籌1100萬。無成交，報0.285元。
被除名本地系統性重要銀行，東亞（0023）：尊重金管局檢討結果。開市報11.06元，跌0.72%。
奧園（3883）遭入稟追討1.31億美元貸款。開市報1.62元，無升跌。
雷軍：小米（1810）新機雙尺寸對標iPhone，汽車料2024年上半年量產。開市報18.66元，升0.11%。
正商實業（0185）：已訂立12份委託項目管理合同。無成交，報3.8元。
破頂股表現
破頂股包括，中國電力（2380）創52周高，見5.67元，開市報5.67元，升1.25%。
異動股
上升異動股，包括，中國中藥（0570）開市報4.65元，升13.41%；超智能控股（1402）開市報0.51元，升8.51%；帝國科技（0776）開市報19.9元，升5.85%；恒大汽車（0708）開市報2.95元，升5.73%；九毛九（9922）開市報14.2元，升5.19%；安山金控（0033）開市報1.45元，升4.32%；亞盛醫藥（6855）開市報27.5元，升4.17%；世茂服務（0873）開市報5.96元，升3.65%；恒大（3333）開市報1.53元，升3.38%。
下跌異動股，包括，創勝集團醫藥（6628）開市報38.45元，跌14.93%；神威藥業（2877）開市報6.28元，跌14.67%；汽車之家（2518）開市報55.05元，跌5.17%；味千(中國)（0538）開市報1.2元，跌2.44%；保利協鑫（3800）開市報2.55元，跌2.3%；鴻承環保科技（2265）開市報0.87元，跌2.25%；康希諾生物（6185）開市報176元，跌2%；博雅互動（0434）開市報0.51元，跌1.92%；豐盛生活服務（0331）開市報5.66元，跌1.91%；綠城中國（3900）開市報12.28元，跌1.6%。