美國雜誌《新共和》(The New Republic)雜誌評選Facebook(fb)創辦人兼行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)為「年度惡人」(scoundrel of the year)。該雜誌批評社交媒體Facebook令世界變得更愚蠢、醜陋和更糟糕。