【選股王】明年經濟有望正常化銀行股看俏 中銀香港或在新年後走高
文章日期：2021年12月28日 12:00
恒指跌14點，收報23209點，成交金額204億元。美股開啟聖誔後升浪，標普500指數再創新高，但港股輕微高開後掉頭向下，科技股偏弱，遭騰訊（0700）以中期息實物分派予股東的京東（9618）微升0.08%，美團（3690）跌2.21%。
信達（1359）斥資60億元人民幣增持螞蟻消費金融，持股量達24%成第二大股東，股價升13.85%。阿里（9988）在螞蟻的持股量進一步被攤薄，股價微升0.44%。同樣入股的螞蟻的舜宇（2382）則先升後跌。
異動股有開拓藥業（9939）抗新冠藥物中期數據分析結果不理想，股價暴跌67.52%。澳門昨日宣布首宗Omicorn變種病毒確診案例，濠賭股全線下跌2%至3%。近期高升的綠電股顯著回落，多隻股份一度跌7%以上，但中午收市前已見跌幅收窄，仍是逢低吸納的對象。
內房股向好，恒大（3333）復工理想升6.08%，融創（1918）、世茂（0813）等民營房企升幅介乎2.89%至4.5%。世茂服務（0873）宣布半年不發新股兼回購，股價升4.52%。中藥集採降價幅度較預期溫和，中國中藥（0570）升12.44%。
今年恒指跌幅達雙位數，但當中的銀行股表現不錯，中銀香港（2388）仍維持正回報。現時全球疫情淡化，歐美都將確診患者隔離時間縮短，明年經濟很大機會正常化，利率上升的動力會更強，銀行股在這個階段表現多理想，一般在美國加息周期開始後會有10%以上升幅。中銀香港走勢亦理想，今早嘗試突破橫行區，有力在新年前後進一步走高。
張兆聰