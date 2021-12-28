中國銀保監會公布，6月至11月該會向43間保險公司作償付能力風險管理能力監管評估（SARMRA評估），顯示今年保險公司風險管理意識不斷加深，風險管理架構、制度體系逐步健全，風險管理能力有效提升，惟監管評估中有些不足，如部分公司董事長、總經理等在經營理念上對風險管理不夠重視，在全面風險管理方面，其專業能力亦未達要求；部分公司照抄模式化的風險管理制度或監管規則，未能有效操作，流於「重制度、輕落實」等。