客戶亦可選擇將最低身故賠償增至應繳保費的150%以上，業界建議45歲以下人士可增至250%，45歲至55歲以上人士可增至200%。對於65歲以上的客戶，PLP保單可賠付已繳總保額，或保單價值105%的較高者。此外，PLP亦引入簡單和透明的收費結構，希望以單一收費計算保單費用，並要求引入環境、社會、管治（ESG）基金客戶選擇。

PLP產品的目標對象為20歲至40歲年輕在職人士，填補其退休安排需求。保監局副總監呂愈國（長期業務）指出，年輕客戶購買定期壽險（term life）的保費較低，PLP可為他們以較低的保費提供保障，至年長時定期壽險保費雖然上升，但保單價值隨着投資回報增長，可為他們支付定期壽險的保費。雖然客戶亦可選擇傳統投連險，另外再購買定期壽險，不過呂愈國指出，目前定期壽險不能按客戶投連險的保單價值增長，減少定期壽險的保額，客戶或會花費了額外保費，購買超過其需要的保額。

產品收費結構方面，傳統投連險保障成分很低，幾乎沒有保險費用（Cost of Insurance），但PLP至少保障應繳總保費最少150%的最低身故賠償，因此會較傳統投連險的收費為高。呂愈國表示，保險費用會隨客戶的年齡、性別和吸煙習慣，以及最低身故賠償與保單價值的差額而定，換言之若投資市場大跌拖低保單價值，有保險費用上升的風險，客戶保費中可投資的金額會減少。若供款滿後保單價值再跌低於最低身故賠償，客戶或需另再繳保費，或在市價低位沽出基金支付保險費用。

證監會在11月推出新投連險產品審批指引，保監局昨日亦公布將評估投資相連壽險的程序正規化，配合證監會指引。就有關產品設計和資料披露等方面的要求，特別是針對含高額人壽保障的投連壽險提供進一步資料。透過加強保監局和證監會的協調，評估程序簡化了相關監管申請程序，保險公司經保監局的評估程序獲得准許後，便可向證監會遞交認可申請。

呂愈國表示，保監局會監管投連險的保險費用，釐定了參考費率，若保險公司收取高於參考費率，需向保監局作出解釋，以避免PLP產品收費，不會高於客戶分開購買投連險和定期壽險，確定公平待客原則。新指引下，保險公司亦需提供利益說明的補充文件（SS-BI），計算扣減保單費用後，可作投資的保費摘要說明。呂愈國表示，目前市場有49隻投連險產品，證監會要求未符合新指引的產品，最多可銷售至2023年4月底。至於新推出的PLP產品，通過保監會和證監會審批程序，預期最快可在明年第二季推出。

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