評估經濟復蘇前景 標指創新高後回吐 道指升95點 5日累升1466點
文章日期：2021年12月29日 08:15
全球單日新增新冠病例刷新紀錄後，投資者評估經濟復蘇前景，標指創新高後回吐，道指見11月8日後新高，連升5日，累計升1466.05點，11月3日後最長升浪。疫情消息方面，美國疾控中心將Omicron在美國新冠患者中的預估佔比從73%下調至58.6%，並預測該變異株潛伏期更短；牛津大學免疫學家稱，Omicron造成的疾病跟一年前新冠病毒「不一樣」，嚴重程度較低，住院患者的住院時間也更短。
道瓊斯工業平均指數收漲95點，升幅0.27%，報36398點。標普500指數收跌4點，跌幅0.11%，報4786點。納斯達克綜合指數收跌89點，或0.57%，報15781點。
聯合健康升0.69%，報502.94美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻22點，而salesforce跌1.1%，報255.45元，拖低道指18點。
科技股方面，蘋果收市報179.29元，跌0.57%，谷歌母公司Alphabet收市報2933.74元，跌0.82%，亞馬遜收市報3413.22元，升0.58%，Facebook收市報346.22元，升0.01%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.62%，報488點。德國DAX指數收漲0.82%，報15963點；法國CAC 40指數漲0.58%，報7181點；英國富時100指數假期休市。