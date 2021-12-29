全球單日新增新冠病例刷新紀錄後，投資者評估經濟復蘇前景，標指創新高後回吐，道指見11月8日後新高，連升5日，累計升1466.05點，11月3日後最長升浪。疫情消息方面，美國疾控中心將Omicron在美國新冠患者中的預估佔比從73%下調至58.6%，並預測該變異株潛伏期更短；牛津大學免疫學家稱，Omicron造成的疾病跟一年前新冠病毒「不一樣」，嚴重程度較低，住院患者的住院時間也更短。