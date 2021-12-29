港股ADR跌105點 期跌高水19點 美期升亞股跌 北水休市
文章日期：2021年12月29日 08:51
美股向下，港股ADR跌105點或0.45%，報23175點，即月恒指夜期跌61點，高水19點，報23300點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.08%，折合報445.53元；阿里巴巴（9988）跌1.4%，折合報111.91元；美團（3690）跌1.32%，折合報220.46元；匯控（0005）升0.91%，折合報47.02元；建行（0939）跌0.71%，折合報5.36元。
道期現升0.063%；標期現升0.12%；納期現升0.26%。日股現跌0.13%，韓股現跌0.63%，澳股現升0.92%。
滬港通及深港通南向休市。
今日焦點股份可留意：
京東（9618）增回購至30億美元，另訂20億美元綠色貸款。
小米（1810）雷軍：未來5年研發費用倍增至1000億人幣，對標蘋果。
HKTVmall母企香港科技探索（1137）：肺炎疫情不穩，攔置入股印尼最大電商平台交易。
愛高（0328）確認CEO梁偉成離世，向其家人朋友致衷心慰問。
阿里巴巴（9988）旗下網上互助保險業務相互寶下月28號關停。
東亞銀行（0023）推出綠色按揭，有8888元現金回贈。
太陽城（1383）執董盧衍溢減持中盈盛達（1543）7.68%套現逾7200萬元。
新世界（0017）柏傲莊再曝少量不達標後，鄭家斥2400萬增持力撐。
民行（1988）：恒大（3333）貸款均為住宅類項目融資，有抵押品、集中表內貸款。
深圳控股（0604）11月合同銷售額按月挫逾八成。
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