恒指今早低開26點 「ATM」拖累大市 恒指續高於10天線
文章日期：2021年12月29日 09:26
恒指今早低開26點或0.12%，報23253點，成交金額11億元；國指今早低開7點或0.1%，報8186點。恒生科技指數開市報5559點，跌0.18%。「ATM」拖累大市，匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）撐市。
藍籌36隻升，15隻下跌，13隻無升跌。龍湖（0960）升1.74%，報38元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.53%，報86.6元，是跌幅最大的藍籌。
騰訊（0700）開市報443.6元，跌1.51%；阿里巴巴（9988）開市報112.3元，跌1.06%；美團（3690）開市報222.8元，跌0.27%。友邦（1299）開市報79.55元，升0.19%；匯控（0005）開市報46.8元，升0.43%；建行（0939）開市報5.42元，升0.37%。
恒生科技指數成份股10隻升，11隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）開市報14.86元，升2.91%；跌幅最大的是百度（9888）開市報136.6元，跌2.15%。
恒指續高於10天線(23185.94點)，科指續低於10天線(5648.1點)。
京東（9618）增回購至30億美元，另訂20億美元綠色貸款。開市報260元，跌0.31%。
小米（1810）雷軍：未來5年研發費用倍增至1000億人幣，對標蘋果。開市報18.8元，升0.11%。
HKTVmall母企香港科技探索（1137）：肺炎疫情不穩，攔置入股印尼最大電商平台交易。無成交，報8.1元。
愛高（0328）確認CEO梁偉成離世，向其家人朋友致衷心慰問。開市報0.21元，升10.53%。
阿里巴巴（9988）旗下網上互助保險業務相互寶下月28號關停。開市報112.3元，跌1.06%。
東亞銀行（0023）推出綠色按揭，有8888元現金回贈。開市報11.1元，跌0.54%。
太陽城（1383）執董盧衍溢減持中盈盛達（1543）7.68%套現逾7200萬元。太陽城無成交，報0.125元。中盈盛達（1543）無成交，報1.89元。
新世界（0017）柏傲莊再曝少量不達標後，鄭家斥2400萬增持力撐。開市報30.4元，升0.16%。
民行（1988）：恒大（3333）貸款均為住宅類項目融資，有抵押品、集中表內貸款。民行開市報3元，跌0.33%。恒大開市報1.73元，升6.79%。
深圳控股（0604）11月合同銷售額按月挫逾八成。無成交，報1.7元。
破頂股表現
破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見1.57元，開市報1.57元，升0.64%；東方海外（0316）創52周高，見186.8元，開市報186.8元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，鷹瞳科技（2251）創上市新低，見35.5元，開市報35.5元，跌1.53%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見340.2元，開市報340.2元，跌1.05%。
異動股
上升異動股，包括，愛高集團（0328）開市報0.21元，升10.53%；中國智能交通（1900）開市報0.178元，升9.88%；毛記葵涌（1716）開市報0.52元，升8.33%；恒大（3333）開市報1.73元，升6.79%；信利國際（0732）開市報2.68元，升5.1%；金匯（8160）開市報0.067元，升4.69%；開拓藥業（9939）無成交，報0.74元；龍光地產（3380）開市報6.23元，升3.83%；中國水務（0855）開市報9.27元，升3.69%；恒大汽車（0708）開市報3.39元，升3.67%；東岳（0189）開市報12.62元，升3.44%。
下跌異動股，包括，昊海生物科技（6826）開市報45.6元，跌4.9%；森松國際（2155）開市報9.6元，跌3.71%；比高（8220）開市報0.027元，跌3.57%；藥明生物（2269）開市報86.6元，跌2.53%；百度（9888）開市報136.6元，跌2.15%；藥明康德（2359）開市報127.8元，跌2.14%；綠城管理控股（9979）開市報5.05元，跌1.75%；騰盛博藥（2137）開市報35.05元，跌1.68%；栢能集團（1263）開市報13.48元，跌1.61%。
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