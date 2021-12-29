此前，平治透過抖音進行CLS轎車宣傳，廣告中採用一男一女模特兒，其中的女模特兒妝容再度引發內地網民熱議。有網民批評女模特兒的「瞇瞇眼」妝是刻意迎合西方對東亞人的刻板定義，更有網民直言「不信奔馳（平治）不是故意的！」

「瞇瞇眼」辱華事件按二連三的出現，官媒《人民日報》亦因此發表評論，從產品、審美、傳播等角度分析「瞇瞇眼」爭議。該報指出，將「瞇瞇眼」作為一種辱華標誌，有著很長的歷史淵源，「瞇瞇眼」某種意義上確實牽動了人們的民族情感。所以，當商家的廣告出現這一元素時，一個商業行為便引發了一場社會輿情。

評論又指，對於用「瞇瞇眼」之類的符號辱華，反擊的行為絕不是對內上綱上線、自我審查。文中認為大眾要有共識，大眾反對的不是「瞇瞇眼」，而是陳舊刻板印象、特定身體特徵的歧視，以及刻意討好西方審美、在曲意逢迎中定義中國的現象。這當中不僅有審美的問題，更有心態的問題、文化的問題、政治的問題。

文中又提及，無論是模特的長相，還是自己的容貌，都應該欣賞和悅納多樣的美，以不同的風采展現中國的審美。只有建立由內而外的自信，才是對歧視的最好反擊。如若沒有這樣的自信，就容易被類似的議題牽著鼻子走，反而把西方的偏見當成了唯一的標準

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