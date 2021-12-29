港元現報7.7982元升值2點子，曾貶值最多5點子，報7.7989元，亦曾升值最多8點子，報7.7976元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.34點子至0.08708%；1星期HIBOR升2.96點子至0.13857%；2星期HIBOR升0.07點子至0.15506%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.25839%；6個月期HIBOR跌0.17點子至0.32202%；12個月期HIBOR無升跌，報0.43464%。

美元指數現報96.162貶值0.04點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.10125%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0938%，終止連續1日收窄，利差是2021年12月16日後最高，當日差距為0.0954%

對上一次終止連續1日收窄，是2021年12月21日，當日利差報0.0905%。

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