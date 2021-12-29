【選股王】裝機量加快帶動光伏玻璃需求 福萊特可博反彈
文章日期：2021年12月29日 12:18
恒指跌204點，收報23075點，成交金額337億元。美股衝高回順，出現小許技術性調整，今早A股又顯著回落，港股借勢向下，恒科指迫近低位。恒騰網絡（0136）獲董事增持，並正在推動集團改名，股價抽升30%。新東方在線（1797）農產品直播首發但銷售欠佳，跌20%。麥格里下調頤海（1579）目標價至30元，股價急瀉9%，海底撈（6862）亦跌6.5%破底。
早前中央出台政策推動光伏下鄉，光伏全產業鏈大幅炒起，之後多個省市又因安全性考慮暫緩執行，加上市場擔心組件價格高企影響裝機量，光伏類股份都持續回調，但近期跌幅明顯放緩，有初步支持。一方面，近期組件商如隆基都已降價，減幅達到雙位數字，裝機量出現回升，估計明年首季將出現淡季不淡。第二，風光電一體化大基地的申報超預期，首兩期光伏裝機量已達100GW，未來2-3年需求無憂。
裝機量明年勢將加快，會帶動光伏玻璃需求，福萊特（6865）可以博反彈。現時股價處於重要支持位32元附近，可以此為止蝕參考，小注博反彈。若回升可上望100天線，即36元以上。
張兆聰