早前中央出台政策推動光伏下鄉，光伏全產業鏈大幅炒起，之後多個省市又因安全性考慮暫緩執行，加上市場擔心組件價格高企影響裝機量，光伏類股份都持續回調，但近期跌幅明顯放緩，有初步支持。一方面，近期組件商如隆基都已降價，減幅達到雙位數字，裝機量出現回升，估計明年首季將出現淡季不淡。第二，風光電一體化大基地的申報超預期，首兩期光伏裝機量已達100GW，未來2-3年需求無憂。

裝機量明年勢將加快，會帶動光伏玻璃需求，福萊特（6865）可以博反彈。現時股價處於重要支持位32元附近，可以此為止蝕參考，小注博反彈。若回升可上望100天線，即36元以上。

張兆聰

明報首席評論員