市場交投清淡，科技股跌勢減弱，投資者預期經濟復蘇可以抵受病例激增的衝擊；美國經濟數據方面，進口大幅增加推動11月貿易逆差創紀錄高位。道指高見36571.55點，創歷市新高，及伙科指齊創收市價計新高。道指連升6日，累計升1556.47點，對上一次連升6日是3月12日；納指則連跌2日。