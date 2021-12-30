道指升90點 6日累升1556點 伙科指齊創新高
文章日期：2021年12月30日 08:15
市場交投清淡，科技股跌勢減弱，投資者預期經濟復蘇可以抵受病例激增的衝擊；美國經濟數據方面，進口大幅增加推動11月貿易逆差創紀錄高位。道指高見36571.55點，創歷市新高，及伙科指齊創收市價計新高。道指連升6日，累計升1556.47點，對上一次連升6日是3月12日；納指則連跌2日。
道瓊斯工業平均指數收漲90點，升幅0.25%，報36488點。標普500指數收漲6點，升幅0.15%，報4793點。納斯達克綜合指數收跌15點，或0.1%，報15766點。
家得寶升1.14%，報410.84美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻30點，而波音跌1.2%，報203.66元，拖低道指16點。
科技股方面，蘋果收市報179.38元，升0.05%，谷歌母公司Alphabet收市報2933.1元，跌0.02%，亞馬遜收市報3384.02元，跌0.85%，Facebook收市報342.94元，跌0.94%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.11%，報487點。德國DAX指數收跌0.7%，報15852點；法國CAC 40指數跌0.28%，報7161點；英國富時100指數收漲0.66%，報7420點。