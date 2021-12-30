港股ADR跌57點 夜期低水24點 北水續休 美期亞股向下 商湯等上市
文章日期：2021年12月30日 08:46
美股向上，港股ADR跌57點或0.25%，報23028點，即月恒指夜期跌3點，低水24點，報23063點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.4%，折合報443.01元；阿里巴巴（9988）跌1.23%，折合報109.24元；美團（3690）跌0.77%，折合報214.33元；匯控（0005）升0.58%，折合報47.12元；建行（0939）跌0.49%，折合報5.38元。
道期現跌0.096%；標期現跌0.13%；納期現跌0.24%。日股現跌1.01%，韓股現跌0.11%，澳股現升0.05%。
北水續休。
今日焦點股份可留意：
3公司新上市，商湯（0020）定價3.85元；聖諾醫藥 （2257）定價65.9元；泉峰（2285）定價43.6元。
青島銀行（3866）A、H股配股籌43.3億人幣，10供3折讓11.5%。
網傳裁員最多20%，汽車之家（2518）：正常架構調整，幅度不超5%。
長和（0001）印尼電訊業務與同業合併獲Ooredoo股東會通過。
思捷（0330）「Esprit」品牌重返亞洲市場，新產品開發總裁上任。
太古地產（1972）「The，Loop」城市農圃將80多公斤收成捐贈食物銀行。
阿里（9988）考慮出售微博（9898），正與上海文廣集團磋商。
澳門11月酒店入住率升2個百分點至46.8%。
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