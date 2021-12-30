恒指高開43點 商湯掛牌升1.5%、泉峰升18% 嗶哩嗶哩創上市新低
文章日期：2021年12月30日 09:25
恒指今早高開43點或0.2%，報23130點，成交金額14億元；國指今早高開12點或0.16%，報8111點。恒生科技指數開市報5470點，跌0.02%。友邦（1299）、騰訊（0700）撐市，阿里（9988）拖累恒指較多。
友邦（1299）開市報80元，升0.88%；騰訊（0700）開市報446.4元，升0.36%；阿里巴巴（9988）開市報110元，跌0.54%。
藍籌30隻升，15隻下跌，19隻無升跌。創科實業（0669）升1.45%，報154.4元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌1.2%，報115.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，13隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報188元，升3.92%；跌幅最大的是百度（9888）開市報133.4元，跌2.41%。
恒指重上10天線(23140.16點)，科指續低於10天線(5606.87點)
3公司新上市，商湯（0020）定價3.85元，開市報3.91元，升1.56%。聖諾醫藥（2257）定價65.9元，開市報65.9元，無升跌。泉峰（2285）定價43.6元，開市報51.8元，升18.81%。
青島銀行（3866）A、H股配股籌43.3億人幣，10供3折讓11.5%。無成交，報4.43元。
網傳裁員最多20%，汽車之家（2518）：正常架構調整，幅度不超5%。無成交，報54.3元。
長和（0001）印尼電訊業務與同業合併獲Ooredoo股東會通過。開市報50.9元，跌0.49%。
思捷（0330）「Esprit」品牌重返亞洲市場，新產品開發總裁上任。開市報0.7元，升1.45%。
太古地產（1972）「The，Loop」城市農圃將80多公斤收成捐贈食物銀行。開市報19.46元，升0.52%。
阿里（9988）考慮出售微博（9898），正與上海文廣集團磋商。阿里開市報110元，跌0.54%。微博無成交，報228.4元。
澳門11月酒店入住率升2個百分點至46.8%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報9.5元；美高梅中國（2282）無成交，報4.71元；澳博（0880）開市報5.09元，跌0.2%。；永利澳門（1128）開市報6.03元，跌2.11%；銀河娛樂（0027）開市報39.7元，跌0.13%；金沙中國（1928）開市報17.8元，升0.91%。
破頂股表現
破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見1.67元，開市報1.67元，升2.45%。
破底股方面
破底股包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見336元，開市報336元，跌1.52%。
異動股
上升異動股，包括，泉峰（2285）開市報51.8元，升18.81%；企展控股（1808）開市報0.071元，升14.52%；宇華教育（6169）開市報2.82元，升5.62%；翰森製藥（3692）開市報19.36元，升4.99%；攜程集團（9961）開市報188元，升3.92%；復銳醫療（1696）開市報9.47元，升3.84%；新高教（2001）開市報3.12元，升3.65%；碧生源（0926）無成交，報0.74元；美的置業（3990）開市報12.3元，升2.67%。
下跌異動股，包括，康聖環球（9960）開市報5.14元，跌2.65%；康德萊醫械（1501）開市報22.3元，跌2.62%；新東方（9901）開市報14.88元，跌2.49%；百度（9888）開市報133.4元，跌2.41%；海豐國際（1308）開市報28.5元，跌2.4%；永利澳門（1128）開市報6.03元，跌2.11%；德昌電機（0179）開市報16.12元，跌2.07%；環球新材（6616）開市報9.59元，跌2.04%；恒大汽車（0708）開市報3.29元，跌1.79%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見336元，開市報336元，跌1.52%。
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