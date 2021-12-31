美國上周首次申領失業救濟人數意外下降，表明儘管爆發新一輪疫情，但勞動力需求仍然強勁。嘉年華、皇家加勒比等郵輪股下跌，美國疾控中心稱，即使已經接種新冠疫苗，也應避免乘坐郵輪。市場交投繼續清淡，標指曾高見4808.93點，創歷史新高，但收市倒跌；納指連跌3日，累計跌129.7點，同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月9日。