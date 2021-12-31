道指跌90點 標指創新高後倒跌 納指3連跌
文章日期：2021年12月31日 08:15
美國上周首次申領失業救濟人數意外下降，表明儘管爆發新一輪疫情，但勞動力需求仍然強勁。嘉年華、皇家加勒比等郵輪股下跌，美國疾控中心稱，即使已經接種新冠疫苗，也應避免乘坐郵輪。市場交投繼續清淡，標指曾高見4808.93點，創歷史新高，但收市倒跌；納指連跌3日，累計跌129.7點，同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月9日。
道瓊斯工業平均指數收跌90點，跌幅0.25%，報36398點。標普500指數收跌14點，跌幅0.3%，報4778點。納斯達克綜合指數收跌24點，或0.16%，報15741點。
微軟跌0.77%，報339.32美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低17點，而迪士尼升0.68%，報155.93元，貢獻道指6點。
科技股方面，蘋果收市報178.2元，跌0.65%，谷歌母公司Alphabet收市報2924.01元，跌0.3%，亞馬遜收市報3372.89元，跌0.32%，Facebook收市報344.36元，升0.41%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.15%，報488點。德國DAX指數收漲0.21%，報15884點；法國CAC 40指數漲0.17%，報7173點；英國富時100指數收跌0.24%，報7403點。