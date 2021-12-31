個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升4.11%，折合報461.64元；阿里巴巴（9988）升9.09%，折合報119.89元；美團（3690）升4.96%，折合報229.22元；匯控（0005）升0.33%，折合報47.05元；建行（0939）升0.15%，折合報5.41元。

道期現跌0.36%；標期現跌0.36%；納期現跌0.35%。日股休市，韓股休市，澳股現跌0.54%。

今日焦點股份可留意：

豐城控股（2295）上市，定價1.43元。

華南城（1668）折讓17%配股，引深圳國企成單一最大股東。

華記環球（2296）成立獨立調查委員會。

御藥堂母企順騰（0932）與以嶺藥業拓跨境電商及線下業務。

大和：料貴賓廳將來佔賭收5至10%。

人行鄒瀾：項目併購是內房化解風險的有効手段，有助推動結構性調整。

瑞房（0272）相隔八年重新委任行政總裁。

英皇（0163）6.88億賣筲箕灣舊樓項目，料賺逾2億。

恒大汽車（0708）恒馳5據報今日提前下線。

安踏體育（2020）30周年慶，派中期特別息每股30分。

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