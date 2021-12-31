國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，12月份，製造業採購經理指數和非製造業商務活動指數分別為50.3%和52.7%，比上月上升0.2和0.4個百分點；綜合PMI產出指數為52.2%，與上月持平，三大指數均位於擴張區間。表明經濟總體保持恢復態勢，景氣水平平穩回升。

隨著一系列保供穩價和助企紓困等穩定經濟發展政策力度加大，部分大宗商品價格回落明顯，企業成本壓力有所緩解，製造業景氣水平連續兩個月回升。

期內，生產指數為51.4%，雖比上月下降0.6個百分點，但高於臨界點，反映製造業生產繼續保持增長。新訂單指數為49.7%，高於上月0.3個百分點，連續兩個月回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為48.1%和45.5%，低於上月4.8和3.4個百分點，連續兩個月回落，均降至2020年5月份以來低點。

非製造業商務活動指數擴張有所加快。服務業商務活動指數為52.0%，比上月上升0.9個百分點，顯示服務業經營活動恢復步伐總體有所加快。新訂單指數為48.2%，連續7個月位於臨界點以下，表明服務業恢復基礎尚不牢固，企業對市場走勢預期較為謹慎。

建築業景氣回落。受寒潮降溫天氣及「兩節」臨近等因素影響，建築業商務活動指數為56.3%，比上月下降2.8個百分點，反映建築業生產擴張有所放緩。近期保供穩價政策不斷顯效，建築業投入品價格指數為48.1%，連續兩個月低於臨界點，企業成本壓力得到一定程度緩解。

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