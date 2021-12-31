恒指高開441點 升穿10天、20天線 三大指數創逾3周最大升幅
文章日期：2021年12月31日 09:27
恒指今早高開441點或1.92%，報23553點，成交金額19億元；國指今早高開187點或2.32%，報8283點。恒生科技指數開市報5693點，升3.98%。「ATM」、友邦（1299）撐市，三大指數齊創12月7日後最大升幅。恒指一舉升穿10天線(23146.15點)、20天線(23464.77點)，科指升穿10天線(5594.53點)，暫受制於20天線(5760點)。
藍籌43隻升，9隻下跌，12隻無升跌。阿里巴巴（9988）升8.74%，報119.5元，是升幅最大的藍籌，工行（1398）跌0.45%，報4.39元，是跌幅最大的藍籌。
騰訊（0700）開市報462元，升4.19%；阿里巴巴（9988）開市報119.5元，升8.74%；美團（3690）開市報228.8元，升4.76%；友邦（1299）開市報79.9元，升0.95%。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報372元，升11.78%；跌幅最大的是中芯（0981）開市報18.5元，跌0.54%。
豐城控股（2295）上市，定價1.43元。無成交，報1.43元。
華南城（1668）折讓17%配股，引深圳國企成單一最大股東。開市報0.72元，升4.35%。
華記環球（2296）成立獨立調查委員會。停牌。
御藥堂母企順騰（0932）與以嶺藥業拓跨境電商及線下業務。開市報0.285元，無升跌。
大和：料貴賓廳將來佔賭收5至10%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報9.45元；美高梅中國（2282）開市報4.69元，無升跌；澳博（0880）開市報5.12元，升0.99%；永利澳門（1128）開市報6.28元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報40.05元，升0.38%；金沙中國（1928）開市報17.92元，升0.56%。
人行鄒瀾：項目併購是內房化解風險的有効手段，有助推動結構性調整。恒大（3333）開市報1.55元，升3.33%；融創（1918）開市報11.64元，升4.11%；世茂集團（0813）開市報5.2元，升2.56%。
瑞房（0272）相隔八年重新委任行政總裁。無成交，報1.04元。
英皇（0163）6.88億賣筲箕灣舊樓項目，料賺逾2億。開市報0.91元，升1.11%。
恒大汽車（0708）恒馳5據報今日提前下線。開市報3.49元，升9.4%。
安踏體育（2020）30周年慶，派中期特別息每股30分。開市報118.5元，升0.59%。
異動股
上升異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報372元，升11.78%；小鵬汽車（9868）開市報191元，升9.64%；新東方（9901）開市報15.7元，升9.48%；恒大汽車（0708）開市報3.49元，升9.4%；阿里巴巴（9988）開市報119.5元，升8.74%。
下跌異動股，包括，泰凌醫藥（1011）開市報0.065元，跌5.8%；三盛（2183）開市報4.05元，跌2.41%；德信服務（2215）開市報3.01元，跌1.95%；山東墨龍（0568）開市報5.4元，跌1.1%；鴻承環保科技（2265）開市報0.91元，跌1.09%；豐盛生活服務（0331）開市報5.84元，跌1.02%；維達（3331）開市報18.66元，跌0.96%；譚仔國際（2217）開市報3.16元，跌0.94%；遠洋服務（6677）開市報4.9元，跌0.81%。
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