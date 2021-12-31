港鐵：旗下京地鐵十四號綫開通剩餘段 十七號綫一期投入服務
文章日期：2021年12月31日 10:02
港鐵（0066）公布，旗下北京京港地鐵運的北京地鐵十四號綫於今天開通剩餘段並全綫通車。十七號綫一期（南段）亦於同日投入服務。
公司常務總監-中國內地業務及全球營運標準劉天成先生表示，「隨著新綫投入服務，京港地鐵在北京的鐵路網絡營運路綫總長度已達148.5公里。我們非常榮幸能夠將安全、便捷及高質素的鐵路服務進一步伸延，為更多北京市民提供優質、低碳的出行體驗，與合作夥伴攜手為北京市的可持續發展出一分力」。
十四號綫剩餘段包括5個車站，通車後銜接首三期實現全綫貫通。十四號綫全綫共設35個車站，全長達50.8公里，貫穿北京西南、南部及東部多個繁華商務區。京港地鐵根據公私合營項目特許經營協議對十四號綫進行投資、建設及爲期三十年的營運。
十七號綫一期(南段)全長15.8公里，包括7個車站，通車後將率先服務北京東南部市區居民出行。十七號綫是位於北京東部貫穿南北的骨幹綫路，規劃全長49.7公里，共設21座車站，京港地鐵通過列車租賃協議獲得該綫營運及維修專營權二十年。
京港地鐵是由港鐵公司、北京首都創業及北京市基礎設施投資合組的聯營公司，現時亦同時營運北京的地鐵四號綫、大興綫及十六號綫北段和中段。
港鐵現報42.15元，跌0.23%。
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