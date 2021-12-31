公司常務總監-中國內地業務及全球營運標準劉天成先生表示，「隨著新綫投入服務，京港地鐵在北京的鐵路網絡營運路綫總長度已達148.5公里。我們非常榮幸能夠將安全、便捷及高質素的鐵路服務進一步伸延，為更多北京市民提供優質、低碳的出行體驗，與合作夥伴攜手為北京市的可持續發展出一分力」。

十四號綫剩餘段包括5個車站，通車後銜接首三期實現全綫貫通。十四號綫全綫共設35個車站，全長達50.8公里，貫穿北京西南、南部及東部多個繁華商務區。京港地鐵根據公私合營項目特許經營協議對十四號綫進行投資、建設及爲期三十年的營運。

十七號綫一期(南段)全長15.8公里，包括7個車站，通車後將率先服務北京東南部市區居民出行。十七號綫是位於北京東部貫穿南北的骨幹綫路，規劃全長49.7公里，共設21座車站，京港地鐵通過列車租賃協議獲得該綫營運及維修專營權二十年。

京港地鐵是由港鐵公司、北京首都創業及北京市基礎設施投資合組的聯營公司，現時亦同時營運北京的地鐵四號綫、大興綫及十六號綫北段和中段。

港鐵現報42.15元，跌0.23%。

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