中國十大科技富豪今年財富蒸發逾6200億元 拼多多黃崢損失逾2000億
文章日期：2021年12月31日 12:28
根據彭博億萬富豪指數，在中國政府大力監管下，中國十位科技富豪總淨資產蒸發800億美元（約6240億港元），接近他們總財富的四分之一，也是該指數自2012年開始追蹤全球富豪以來的最大年度跌幅。
拼多多創始人黃崢的財富在今年損失的最多，達到429億美元（約3337億港元），相當於個人財富的三分之二；其次為小米（1810）董事長雷軍，其財富今年損失145億美元；阿里巴巴（9988）創辦人馬雲財富則減少約126億美元。
滴滴創辦人程維今年財富大起大落，滴滴6月份美國上市前的幾周，投資人搶購其股權，推動滴滴司估值升至950億美元，程維持股價值也升至67億美元。惟滴滴遭到監管調查併計劃從美國退市以來，滴滴股價已經大跌了逾 60%，程維的財富也大降至17億美元。
字節跳動創始人張一鳴是今年罕有錄得財富增長的科技富豪，其財富增長了195億美元，這在一定程度上是因為他讓字節跳動保持私人持股公司狀態，沒有受到股市動蕩的影響。今年5月，張一鳴宣布辭去字節跳動CEO一職，並於上月退出董事會。
其他報道
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見1個月低 跌幅逾1年最大