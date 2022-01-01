年底成交淡靜，美股在昨日向下，標指下跌0.26%，報4766點。納指下跌0.61%，報15644點，道指下跌0.16%，報36338點。

在標指11個行業分類指數中，歷來首次全數皆有雙位數升幅，表現最佳的能源業指數上升47.74%，地產業指數升42.49%，科技行業指數升33.35%，表現「最差」的防守類公用股和必需消費品，亦分別升13.99%和15.55%。

不過年底新冠肺炎Omicorn變種病毒在歐美病例急升，增加市場對前景的不確定性，單計昨日防守性的必需消息品指數上升0.71%，為表現最佳行業，郵輪航空股則下跌，嘉年華（美：CCL）跌2%，美國環球航空股ETF（美：JETS）跌0.19%。

隨着復蘇預期，油價去年亦表現強勁，紐約油期去年上升55.5%，為2009年以來最佳表現，上周五收報每桶75.21美元，下跌2.31%。倫敦布蘭特期油收報每桶77.78美元，下跌2.2%，全年上升50.5%。不過路透社上月向分析師進行調查，預期今年布蘭特期平均價為每桶73.57美元，比11月調查時下調約2%，為8月份以來首次預測下跌。分析擔心，Omicron變種病毒對經濟復蘇構成阻力，減少燃料需求，隨著生產商增加石油產量，供應過剩風險也在上升。

ADR港股比例指數下跌23337點，下跌0.26%。中概股在前日急彈8%後回吐，反映在美上市中概股表現的納斯達克金龍中國指數，收報8893點，下跌1.08%，全年則下跌42.68%，創2008年以來最差表現。