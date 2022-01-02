陳茂波表示，疫情發展依然是2022年最大的不確定因素，雖然預期香港經濟在2022年應繼續處於增長軌道上，但復蘇的廣度、深度和速度現時仍然充滿不確定性。他表示，今年「打前鋒」的優勢產業要更領先；「打突圍」的新興產業要提速衝前；「穩守中場」的核心產業要推動升級轉型，務求創造更多新的市場，增加更多就業機會。

他提到，昨天本港有兩項制度革新正式生效，包括特殊目的收購公司（SPAC）上市機制，以及優化在港第二上市制度，力求進一步鞏固香港在金融服務範疇的領先優勢。他指，港版SPAC制度讓投資者可在更前期階段鎖定資金的投資範圍，並在指定時間內，尋覓適合的投資項目。同時，透過僅限於專業投資者認購和買賣、訂立籌集資金的門檻（須至少達10億元），以至進行併購交易時的規定 (例如公司須符合所有新上市規定等)等，力求在保障投資者、市場質素與市場吸引力之間取得適當的平衡。新的SPAC制度將擴闊企業在港上市融資的渠道，加強香港作為國際首選上市平台的競爭力。

至於優化第二上市制度，將有助吸納更多從境外回流的中概股，主要對象是已在海外上市、沒有不同投票權架構、屬非創新產業的大中華公司來港作第二上市，並給予雙重主要上市的發行人更大靈活性。

港交所（0388）在2018年推動改革上市制度，在保障投資者權益的前提下，讓包括「同股不同權」股權架構的創科公司在港上市。連同上星期掛牌的人工智能企業商湯在內，三年多來已合共有60多家公司循相關制度上市，累計首次集資總額超過5,700億港元。這批企業佔香港股市總市值約四分之一，並激活了本港股市的交投，讓港股的日均成交額從2019年不到900億元，大幅增加到去年的1,600億元。由此可見，制度改革和創新，是持續提升香港融資平台整體競爭力的必由之路。