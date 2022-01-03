港股ADR跌23點 夜期高水417點 A股休市 南北水齊停
文章日期：2022年1月3日 08:53
美股向下，港股ADR跌23點或0.1%，報23374點，即月恒指夜期升387點，高水417點，報23529點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.35%，折合報458.41元；阿里巴巴（9988）跌2.45%，折合報115.99元；美團（3690）升0.72%，折合報227.02元；匯控（0005）升0.05%，折合報46.92元；建行（0939）跌0.22%，折合報5.39元。
道期現升0.38%；標期現升0.44%；納期現升0.49%。日股休市，韓股休市，澳股休市。
內地假期休市，南北水齊停。
今日焦點股份可留意：
旭輝（0884）要約贖回5億美元票據。
澳門上月賭收微升1.8%；澳門預算摘要：料2022年幸運博彩收入微跌，中介人繳稅料急跌近八成；門21年12月賭收近80億，按年微增1.8%。
國泰（0293）：兩名違規機組人員已不是僱員。
傳騰訊（0700）1億美元入股英國數字銀行Monzo，Bank。
裕元（0551）及寶勝（3813）向唯品會增購線上平台45%股權，作價3.7億以存貨支付。
復星（0656）葡國保險附屬收購莫桑比克保險業務。
內地新能源汽車2022年補貼標準調降30%。
保集健康（1246）大股東盡押手上逾五成股份，借款3億元。
恒大（3333）旗下恒大財富公布投資產品兌付方案。
傳碧桂園（2007）將逾百間分區公司合併至約60間。
合富輝煌（0733）發盈警，料全年盈轉虧蝕至少3億。
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