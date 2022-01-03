恒指高開112點 重上20天線 恒大停牌 恒汽跌5.6%
文章日期：2022年1月3日 09:27
恒指今早高開112點或0.49%，報23510點，成交金額6億元；國指今早高開49點或0.61%，報8286點。恒生科技指數開市報5704點，升0.59%。美團（3690）、騰訊（0700）、建行（0939）推高大市，阿里（9988）拖累大市。
藍籌41隻升，5隻下跌，18隻無升跌。碧桂園（2007）升2.31%，報7.08元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.6%，報143元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，6隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報27.55元，升1.66%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報117元，跌1.6%。
恒指重上20天線(23444.16點)，科指高於10天線(5594.65點)低於20天線(5747.81點)。
旭輝（0884）要約贖回5億美元票據。開市報4.69元，無升跌。
澳門上月賭收微升1.8%；澳門預算摘要：料2022年幸運博彩收入微跌，中介人繳稅料急跌近八成；門21年12月賭收近80億，按年微增1.8%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報9.51元；美高梅中國（2282）開市報4.74元，升0.21%；澳博（0880）無成交，報5.25元；永利澳門（1128）開市報6.37元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報40.75元，升0.87%；金沙中國（1928）開市報18.26元，升0.55%。
國泰（0293）：兩名違規機組人員已不是僱員。開市報6.35元，跌0.63%。
傳騰訊（0700）1億美元入股英國數字銀行Monzo，Bank。開市報459.8元，升0.66%。
裕元（0551）及寶勝（3813）向唯品會增購線上平台45%股權，作價3.7億以存貨支付。裕元（0551）開市報13.46元，升3.22%。寶勝國際無成交，報1.14元。
復星（0656）葡國保險附屬收購莫桑比克保險業務。無成交，報8.41元。
內地新能源汽車2022年補貼標準調降30%。比亞迪（1211）開市報268元，升0.53%；小鵬汽車（9868）開市報194.8元，升4.56%；理想汽車（2015）開市報125元，升1.87%。
保集健康（1246）大股東盡押手上逾五成股份，借款3億元。開市報0.18元，升2.27%。
恒大（3333）旗下恒大財富公布投資產品兌付方案。恒大停牌。恒大汽車（0708）開市報3.32元，跌5.68%。恒大物業（6666）開市報2.64元，無升跌。
傳碧桂園（2007）將逾百間分區公司合併至約60間。開市報7.08元，升2.31%。
合富輝煌（0733）發盈警，料全年盈轉虧蝕至少3億。開市報1.35元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，商湯（0020）創上市新高，見5.99元，開市報5.99元，升8.91%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.2元，開市報3.2元，升0.63%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.71元，開市報1.71元，升3.01%；信利國際（0732）創52周高，見3.28元，開市報3.28元，升2.82%。
異動股
上升異動股，包括，台州水務（1542）開市報3.4元，升9.68%；商湯（0020）創上市新高，見5.99元，開市報5.99元，升8.91%；歌禮製藥（1672）開市報3.45元，升4.86%；小鵬汽車（9868）開市報194.8元，升4.56%；兗煤（1171）開市報16.2元，升4.52%；泰加保險（6161）開市報0.465元，升4.49%；合生（0754）開市報16.9元，升3.94%；裕元工業（0551）開市報13.46元，升3.22%；太陽城集團（1383）開市報0.13元，升3.17%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.71元，開市報1.71元，升3.01%；信利國際（0732）創52周高，見3.28元，開市報3.28元，升2.82%。
下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報3.32元，跌5.68%；申洲國際（2313）開市報143元，跌4.6%；金科服務（9666）開市報32.95元，跌2.95%；統一企業中國（0220）開市報7.4元，跌2.12%；百盛商業（3368）開市報0.245元，跌2%；高鑫零售（6808）開市報3.07元，跌1.92%；中國有贊（8083）開市報0.53元，跌1.85%；阿里巴巴（9988）開市報117元，跌1.6%。
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