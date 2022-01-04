港股ADR升124點 A股復市 特斯拉美股急漲 留意供應鏈相關股份
文章日期：2022年1月4日 09:03
美股向上，港股ADR比例指數收報23398點，較恒指收市高124點或0.53%。個股ADR方面，匯豐（0005）ADR折合報47.49元，較本港收市價高1.4%；騰訊（0700）ADR折合報454.15元，較本港收市價高近0.1%；阿里巴巴（9988）ADR折合報117.34元，較刺港收市價高2%。
焦點股份
央視報道，中國元旦假期期間鐵路及航空客運量均按年下降，留意旅遊、航空股。
特斯拉美股大漲，留意供應鏈相關股份。另外，特斯拉宣布成立新疆首家特斯拉中心，遭到工人權利協會和美國製造業聯盟的抨擊。
中國恒大（3333）稱海花島拆除決定書僅針對39棟樓，不涉及其它地塊和樓宇。
小鵬汽車（9868）2021年交付量同比成長263%，第四季度按年增222%。
比亞迪（1211）12月汽車銷量9.9112萬輛，上年同期5.6322萬。
榮昌生物（9995）表示，於上月31日注意到多個媒體平台發布一則新聞報道，其中提及該公司建議A股發售的招股章程，並載有若干涉及該公司的指稱。該等指稱毫無根據且報道含有多項失實陳述、虛假指稱和明顯的事實錯誤。