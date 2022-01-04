恒指高開125點 阿里巴巴漲近3%藍籌最好 商湯再破頂
文章日期：2022年1月4日 09:27
恒指今早高開125點或0.55%，報23400點，成交金額13億元；國指今早高開45點或0.56%，報8234點。恒生科技指數開市報5665點，升0.45%。
ATMX個別走，阿里巴巴（9988）升2.96%，報118.4元，為表現最好藍籌；騰訊（0700）升0.35%，報455.4元；美團（3690）跌0.27%，報222.8元；小米（1810）升0.65%，報18.72元。
藍籌中以藥明生物（2269）表現最差，跌3.38%，報84.25元。
恒大（3333）指，限期拆除決定書僅針對海花島39棟樓 不涉及其他地塊，該股續停牌。恒大物業（6666）開市報2.68元，升2.29%；恒大汽車（0708）開市報3.9元，無升跌；恒騰（0136）開市報3.21元，升4.9%。
特斯拉美股向上，相關概念股開市報276元，升4.07%；億和（0838）開報2.04元，升4.08%。另一車股小鵬汽車（9868）2021年交付量同比成長263%，開市報196.9元，跌0.15%。
商湯（0020）再創上市新高，見8.39元，開市報8.39元，升8.26%。
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