SVA：中港融合削本地企業優勢 極嚴防疫政策累區域性企業
文章日期：2022年1月4日 17:27
風險評估機構Steve Vickes and Associates（SVA）發表最新《2022亞洲風險評估》報告指出，香港隨著落實《港區國安法》後，政治情勢有變，雖然成功穩定了局面，但付出代價。政治改革同時限制了自治，內地亦在港成立國安機關，最明顯情況是壓制了反對政府聲音，並且與內地更為融合，並將焦點聚焦於北部都會區及大灣區發展，這或令香港經濟新增風險。亦因為如此，或讓更多內地企業的優勢蓋過其他企業甚至殖民地時代植根的企業及航空業。
展望今年，內地監管政策帶來的風險繼續值得關注。SVA指出，內地在去年11月落實政策，要求到港上市前，企業要先取得國家互聯網信息辦公室批准，假以時日料會影響到香港市場在監管上的競爭力，料會對香港的未來構成影響，他們正觀察事態發展。
該行亦指，香港的防疫政策在全球最為嚴謹，在內地對病毒傳播零容忍下，料香港的防疫措施今年不會大變。即使外國商界團體及領事已游說當局放寬政策，但是效果不彰，料或觸發部分外國商界及使領館將部份人員轉移到其他區內樞紐，香港的區域性企業已然受到影響。