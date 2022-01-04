展望今年，內地監管政策帶來的風險繼續值得關注。SVA指出，內地在去年11月落實政策，要求到港上市前，企業要先取得國家互聯網信息辦公室批准，假以時日料會影響到香港市場在監管上的競爭力，料會對香港的未來構成影響，他們正觀察事態發展。

該行亦指，香港的防疫政策在全球最為嚴謹，在內地對病毒傳播零容忍下，料香港的防疫措施今年不會大變。即使外國商界團體及領事已游說當局放寬政策，但是效果不彰，料或觸發部分外國商界及使領館將部份人員轉移到其他區內樞紐，香港的區域性企業已然受到影響。