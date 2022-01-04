報告指，受集中供地以及融資收緊、市場下行等因素影響，全年土地市場熱度前高後低，上半年溢價率高企，核心城市土地遭「哄搶」（爭奪），多次觸及限價，但進入下半年市場「冰火兩重天」、「國企托底」、「流拍撤牌頻現」等情況並存。

克而瑞引數據指，在新增土地價值方面，碧桂園（2007）新增土地價值2063億元，新增土地建築面積5971.4萬平方米；萬科集團新增土地價值1888.8億元，新增土地建築面積2802.2萬平方米；保利發展新增土地價值1882.5億元，新增土地建築面積2763萬平方米。

報告指，內房業全行面臨資金壓力、投資收縮，故前列房企的投資也有所放緩，但新增貨值的集中度依然維持在高位，十大房企新增貨值佔百大的35%，第11至20大房企新增貨值佔百強的20%，百大新增貨值有一半以上被20大房企獨佔，餘下80間房企僅能瓜分45%市場份額。

報告認為，短期來看「雙集中」供地的模式不會改變，當前企業銷售、融資依舊面臨較大困難，故短期市場觸底反彈的基礎並不穩，預計投資力度的修復，仍需3至6個月的調整期。報告相信，謹慎態度仍是未來投資的主旋律，在去槓桿大背景下，「促銷售、抓回款」，保證現金流仍是企業第一要務，首先要生存得到。

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