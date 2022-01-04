長和印尼電訊業務今天落實合併 預計年收益約30億美元
文章日期：2022年1月4日 19:06
長江和記（0001）宣布，與Ooredoo Q.P.S.C.宣佈， 旗下PT Hutchison 3 Indonesia和PT Indosat Tbk的合併議案已取得所有股東及監管部門的批准，完成交易。合併公司將以PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk營運，於今天生效，並因此為成印尼第二大流動電訊商，預計每年收益約30億美元。
該集團指，Indosat Ooredoo Hutchison將由長和Ooredoo共同控制，持股65.6%，合併後的公司將繼續在印尼證券交易所上市，股票代號為ORDS，印尼政府持9.6%股份，PT Tiga Telekomunikasi Indonesia持股10.8%股份，公眾持股約14%股份。完成合併後的公司，將擁有更大規模、財力和專長，得以加速印尼的經濟增長與轉型至數碼社會。合併產生重大經營恊同效應，帶來成本效益、帶動創新，以及提升網絡技術，包括在印尼推出5G網絡。
同時，公司將委任原任Indosat Ooredoo營運總裁的Vikram Sinha為新任行政總裁、李志雄為財務總監。
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