該集團指，Indosat Ooredoo Hutchison將由長和Ooredoo共同控制，持股65.6%，合併後的公司將繼續在印尼證券交易所上市，股票代號為ORDS，印尼政府持9.6%股份，PT Tiga Telekomunikasi Indonesia持股10.8%股份，公眾持股約14%股份。完成合併後的公司，將擁有更大規模、財力和專長，得以加速印尼的經濟增長與轉型至數碼社會。合併產生重大經營恊同效應，帶來成本效益、帶動創新，以及提升網絡技術，包括在印尼推出5G網絡。

同時，公司將委任原任Indosat Ooredoo營運總裁的Vikram Sinha為新任行政總裁、李志雄為財務總監。

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