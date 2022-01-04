寰宇娛樂通過將茂昌眼鏡店公司清盤
文章日期：2022年1月4日 20:38
寰宇娛樂（1046）宣布，考慮到其間接非全資附屬的眼鏡產品的貿易、批發及零售公司海越，因其負債而無法繼續經營，今日在股東正式通過特別決議案，通過債權人自動清盤方式將海越清盤。該集團是於2015年5月17日以240萬元，向商人潘俊彥收購海越80%股權，當時海越經營2間茂昌眼鏡店，其同日亦以160萬元，向潘氏收購經營另外9間茂昌眼鏡店的香港茂昌眼鏡公司11%股權。
該集團指出，海越在21年6月底止年度錄得收益4040萬元、虧損957.9萬元、總資產345.5萬元、總負債2108.3萬元及淨負債1762.8萬元。由於海越無力償債，而進行債權人自動清盤，並可因此減少承受海越的虧損，及將管理資源重新分配至現有業務，料海越的自動清盤不會造成重大負面影響。
另據寰宇娛樂的21年度報告，其亦對持股34.5%股權的香港茂昌眼鏡公司作悉數減值，委派到該公司的董事亦已辭任，並且將該筆投資重新分類為透過損益按公平值入賬之金融資產。高院亦於去年7月12日對茂昌眼鏡發出清盤令。
茂昌眼鏡為老牌眼鏡店，早於1954年成立，後來在80年代尾轉歸潘迪生旗下迪生創建（0113），並將茂昌的業務改組成為獨立公司新創見並上市，與當時興起的寶光（0084）旗下眼鏡88廣開分店競爭。後來新創見上市地位轉售，變身為今天的深圳國際（0152），茂昌眼鏡業務轉售再成私人公司。在茂昌轉入寰宇娛樂之後，約在2020年部份分店轉歸同系寰宇眼鏡旗下，現時在港經營6間分店。
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