道指創新高 收市升214點 標指新高後倒跌
文章日期：2022年1月5日 08:13
美股個別發展，道指曾高見36934.84點，創歷史新高，收報36799.65元，升0.59%，創收市價計新高，連升2日，累計升461.35點；加息擔憂引發科技股遭拋售，標指曾升最多0.46%，高見4818.62點，創上市新高，但收市倒跌。數據方面，美國11月辭職人數創紀錄，達450萬，顯示勞動力市場持續趨緊；12月製造業指數跌至近一年最低，物價壓力緩和。
道瓊斯工業平均指數收漲214點，升幅0.59%，報36799點。標普500指數收跌3點，跌幅0.07%，報4793點。納斯達克綜合指數收跌210點，或1.33%，報15622點。
高盛升3.07%，報407.48美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻80點，而聯合健康跌2.27%，報490.9元，拖低道指75點。
科技股方面，蘋果收市報179.7元，跌1.26%，谷歌母公司Alphabet收市報2887.99元，跌0.4%，亞馬遜收市報3350.44元，跌1.69%，Facebook收市報336.53元，跌0.59%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.83%，報494點。德國DAX指數收漲0.83%，報16152點；法國CAC 40指數漲1.39%，報7317點；英國富時100指數收漲1.64%，報7505點。