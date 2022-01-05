美股個別發展，道指曾高見36934.84點，創歷史新高，收報36799.65元，升0.59%，創收市價計新高，連升2日，累計升461.35點；加息擔憂引發科技股遭拋售，標指曾升最多0.46%，高見4818.62點，創上市新高，但收市倒跌。數據方面，美國11月辭職人數創紀錄，達450萬，顯示勞動力市場持續趨緊；12月製造業指數跌至近一年最低，物價壓力緩和。