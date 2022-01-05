個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.64%，折合報447.13元；阿里巴巴（9988）跌0.36%，折合報116.48元；美團（3690）跌4.19%，折合報210.39元；匯控（0005）升3.77%，折合報49.6元；建行（0939）升0.15%，折合報5.52元。

韓國軍方表示，朝鮮周三向其東海岸附近海域發射了一枚不明飛彈；日本海上保安廳稱，該物體看起來是一枚彈道飛彈，並且似乎已經落地。這是朝鮮今年的首次發射。

道期現跌0.152%；標期現跌0.17%；納期現跌0.3%。日股現跌0.04%，韓股休市，澳股現跌0.08%。

今日焦點股份可留意：

雨潤（1068）澄清44家子公司合併重整案的表決尚在進行中。

內房股中梁（2772）擬押後半年派息，稱財務壓力巨大。

騰訊（0700）研減持1449萬股，Sea盤前跌近7%。

綠城中國（3900）去年賣樓3509億元，按年升兩成。

寰宇娛樂（1046）通過將茂昌眼鏡店公司清盤。

東風汽車（0489）電動車嵐圖上月交付3330輛，按月升1.9倍。

長和（0001）印尼電訊業務今天落實合併，預計年收益約30億美元。

希瑪眼科（3309）以5602萬元股份代價收購嘉賓眼科。

中移動（0941）下月7日後擬回購不超過20.48億股。

中國置業（0736）投資太遲披露售股，被聯交所斥不合規。

報告：澳門博彩業界蒙陰影，美資博企處於更不利境地。

嘉里建設（0683）162億購上海黃浦區核心地段作綜合發展。

翠華（1314）推自家外賣品牌「快翠送」網站。

大唐集團（2117）去年12月合同銷售額按月增逾1倍。

泰加（6161）退保的士保險，4家中資肯接手。

雷軍：小米（1810）今年擬招募5000名青年工程師。

安樂工程（1977）發行3億元綠色貸款工具。

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