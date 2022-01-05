IHS Markit 經濟部副總監Jingyi Pan 表示，「雖然疫情良好受控，但需求與產量增長卻同時放緩，反映香港特區私營經濟 12月的增長動力有所减弱。不過，外部需求已重回升軌，這發出了正面的訊號。供應鏈瓶頸依然持續。雖然供應商只輕微延長交貨時間，但整體投入成本與產出售價的通脹卻不斷加劇，反映香港特區承受着價格壓力。有關現象值得在2022年再加關注。整體經營信心於年底進一步增強，企業看好未來一年的產出前景，信心攀至四個月高位。HS Markit預測，香港特區繼今年GDP增長3.2%」。

踏入新年前，訂單需求與產量的增長同時加快，但升速減慢至兩個月低位。雖然經濟復甦帶動整體營運，但有個別企業表示，業務因疫情持續而受到影響。

外圍環境好轉，惠及出口需求錄得5月以來的首個升幅，但來自中國內地的訂單量仍在縮減。

由於需求與產量持續增長，私營企業更加積極採購，其庫存水平也因此提高。資料透露，個別公司在投入品供不應求、運輸延誤的情況下，為確保投入品的供貨穩定，因此擴大採購。

供應商於12月連續第八個月延長交貨，但惡化程度輕微。業者指出，運輸延誤、原材料短缺是供應商表現倒退的原因。

企業雖在12月增產，但僱員的就業人數卻繼續縮減，受訪業者就此表示，員工請辭是箇中原因。在供應鏈瓶頸和人手縮減的制肘下，企業12月積壓的工作量急升至4個月高位。

私營企業面對的價格壓力繼續加重。由於採購價格和員工成本同時上漲，因此月內投入品的整體通脹率加速至3個月最高。業者指出，原材料及運輸成本飆升是推高採購成本的原因之一。為減輕成本負擔，企業繼續將升幅轉嫁客戶，產出售價的通脹率更刷新4個月新高。

香港特區私營經濟雖於12月增長減慢，而價格壓力亦見加劇，但企業的經營信心卻比上月增強。業者普遍預期，經濟環境隨疫情受控，可望持續向好。

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