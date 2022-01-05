負面消息影響 恒指半日跌197點 科指創新低兼見3個月最大跌幅
文章日期：2022年1月5日 12:19
憂慮通脹的氣氛由美股延至港股，加上拜登2萬億美元計劃或受阻、全球Omicron感染數字急增，恒指今早高開33點見半日高位，其後倒跌最多289點，跌最多1.24%，是2021年12月20日後最大跌幅。半日高低波幅323點。科指曾跌最多4.15%，是2021年9月20日後最大跌幅，今早低見5350.06點，創上市新低。美團（3690）、騰訊（0700）拖累恒指點數最多，匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）撐市。
恒指半日跌197點或0.85%，報23092點，成交金額833億元；國指跌107點或1.32%，報8072點。恒生科技指數收報5384點，跌3.54%。
藍籌37隻升，25隻下跌，2隻無升跌。中移動（0941）升5.52%，收報50.65元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌9.43%，收報198.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報200.6元，升3.08%；跌幅最大的是美團（3690）收報198.9元，跌9.43%。
恒指失守10天線(23205.39點)，科指續低於10天線(5573.76點)。
北水南下合計淨流入11.3億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入11.25億元人民幣，較上日增加144.39%，連續第7日流入，累計流入187.45億元。
騰訊（0700）、阿里、嗶哩嗶哩（9626）被市監局處罰 騰訊被罰450萬。收報434.4元，跌3.47%。嗶哩嗶哩創上市新低，見303.4元，收報305.2元，跌8.84%。
阿里（9988）股神拍檔芒格增持阿里巴巴近倍。收報116.6元，跌0.26%。
上月晶片交貨時間延長至25.8周，為2017年以來最長。中芯國際（0981）收報18.1元，跌2.69%；華虹半導體（1347）收報39.85元，跌2.33%；ASM PACIFIC（0522）收報85元，升0.77%；晶門半導體（2878）收報0.76元，跌1.3%。
高盛：比特幣10萬美元目標價不是夢。區塊鏈概念股火幣科技（1611）收報7.52元，跌1.83%；栢能集團（1263）收報14.22元，跌2.6%；雄岸科技（1647）見52周低0.18元，收報0.18元，跌4.26%；美圖公司（1357）收報1.53元，跌1.29%；信陽毛尖（0362）收報0.122元，升7.02%。
據報國泰（0293）以「客機去貨機返」增可豁免檢疫員工爆疫收報6.56元，無升跌。
吉利（0175）旗下極氪 與Intel合作 計劃2024年在中國發布L4自動駕駛汽車收報20.1元，跌5.41%。
恒大（3333）一債券停牌 將召開債權人會議收報1.6元，跌0.62%。
華融（2799）復牌，早前公布在政府籌劃的救助行動中籌資66億美元，從而擺脫了危機邊緣。華融復牌重挫42% 公司稱首要任務是持續提高經營能力。華融創上市新低，見0.46元，收報0.48元，跌52.94%。
中國移動（0941）A股在上海首日上市，升9.4%，港股收報50.65元，升5.52%。
雨潤（1068）澄清44家子公司合併重整案的表決尚在進行中。收報1.04元，跌2.8%。
內房股中梁（2772）擬押後半年派息，稱財務壓力巨大。收報3.85元，升0.52%。
騰訊（0700）研減持1449萬股，Sea盤前跌近7%。收報434.4元，跌3.47%。
綠城中國（3900）去年賣樓3509億元，按年升兩成。收報12.74元，升1.11%。
寰宇娛樂（1046）通過將茂昌眼鏡店公司清盤。收報0.62元，無升跌。
東風汽車（0489）電動車嵐圖上月交付3330輛，按月升1.9倍。收報6.85元，升2.54%。
長和（0001）印尼電訊業務今天落實合併，預計年收益約30億美元。收報52.6元，升2.33%。
希瑪眼科（3309）以5602萬元股份代價收購嘉賓眼科。收報6.89元，跌0.86%。
中移動（0941）下月7日後擬回購不超過20.48億股。收報50.65元，升5.52%。
中國置業（0736）投資太遲披露售股，被聯交所斥不合規。收報0.53元，無升跌。
嘉里建設（0683）162億購上海黃浦區核心地段作綜合發展。收報20.6元，跌0.24%。
翠華（1314）推自家外賣品牌「快翠送」網站。收報0.244元，升1.67%。
大唐集團（2117）去年12月合同銷售額按月增逾1倍。收報4.01元，跌0.99%。
泰加（6161）退保的士保險，4家中資肯接手。停牌。
雷軍：小米（1810）今年擬招募5000名青年工程師。收報18.04元，跌2.8%。
安樂工程（1977）發行3億元綠色貸款工具。收報1.79元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見2.1元，收報2.08元，升10.05%；招商局港口（0144）創52周高，見15.1元，收報14.96元，升0.81%；香港中旅（0308）創52周高，見1.8元，收報1.77元，無升跌；旺旺（0151）創52周高，見7.48元，收報7.36元，升2.36%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，合景悠活（3913）創上市新低，見2.78元，收報2.82元，跌4.41%；碧桂園服務（6098）見52周低41.2元，收報41.2元，跌6.68%。
醫療醫藥股破底，包括，德琪醫藥（6996）創上市新低，見9.17元，收報9.26元，跌3.34%；諾輝健康（6606）創上市新低，見18.86元，收報19.56元，升0.31%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見30.25元，收報30.4元，跌6.03%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.76元，收報6.81元，跌3.13%；康諾亞（2162）創上市新低，見28.8元，收報30.05元，跌4.3%；榮昌生物（9995）創上市新低，見59.15元，收報60元，跌6.9%；京東健康（6618）創上市新低，見55.25元，收報55.95元，跌3.7%；百濟神州（6160）見52周低143.8元，收報144元，跌6.01%；信達生物（1801）見52周低37.1元，收報37.25元，跌8.25%；藥明康德（2359）見52周低111.5元，收報112.1元，跌4.84%；維亞生物（1873）見52周低4.23元，收報4.26元，跌5.12%；康方生物（9926）見52周低26.25元，收報26.75元，跌6.14%；復星醫藥（2196）見52周低30.65元，收報30.85元，跌4.64%；平安好醫生（1833）見52周低25.65元，收報25.9元，跌3.54%；春立醫療（1858）見52周低13.3元，收報13.74元，跌1.01%；阿里健康（0241）見52周低5.92元，收報5.92元，跌4.98%。
科技股破底，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見303.4元，收報305.2元，跌8.84%；萬國數據（9698）創上市新低，見39.4元，收報40.45元，跌6.69%；明源雲（0909）創上市新低，見14.66元，收報15.2元，跌7.99%；IGG（0799）見52周低6.49元，收報6.49元，跌2.11%；心動公司（2400）見52周低34.9元，收報35.7元，跌8.93%；環球實業科技（1026）見52周低0.132元，收報0.132元，跌24.14%；迅銷（6288）見52周低42.85元，收報42.85元，跌2.61%；周黑鴨（1458）見52周低5.44元，收報5.49元，跌2.31%。
內需股破底，包括，奈雪的茶（2150）創上市新低，見7.26元，收報7.3元，跌5.81%；百盛商業（3368）見52周低0.203元，收報0.203元，跌0.49%；永達汽車（3669）見52周低9.19元，收報9.23元，跌8.25%；金鷹商貿（3308）見52周低6.46元，收報6.46元，跌0.62%。
其他破底股包括，華融（2799）創上市新低，見0.46元，收報0.48元，跌52.94%；雄岸科技（1647）見52周低0.18元，收報0.18元，跌4.26%；中國有贊（8083）見52周低0.465元，收報0.475元，跌6.86%；海港企業（0051）見52周低6.3元，收報6.58元，跌7.97%。
異動股
上升異動股，包括，易緯集團（3893）創上市新高，見2.1元，收報2.08元，升10.05%；聯眾（6899）收報0.45元，升9.76%；北控醫療健康（2389）收報0.097元，升7.78%；騰盛博藥（2137）收報31.85元，升7.6%；金禧國際（0091）收報0.215元，升7.5%；信陽毛尖（0362）收報0.122元，升7.02%；依波路（1856）收報2.51元，升6.36%；中銀航空租賃（2588）收報63.05元，升6.14%；神州控股（0861）收報4.72元，升6.07%；金匯（8160）收報0.053元，升6%；中國移動（0941）收報50.65元，升5.52%。
下跌異動股，包括，華融（2799）創上市新低，見0.46元，收報0.48元，跌52.94%；環球實業科技（1026）見52周低0.132元，收報0.132元，跌24.14%；WAC（8619）收報0.12元，跌11.76%；中國環保科技（0646）收報0.62元，跌11.43%；培力控股（1498）收報0.93元，跌10.58%；中廣核新能源（1811）收報7.2元，跌10.22%；安能物流（9956）收報8.64元，跌10%；再鼎醫藥（9688）收報444.4元，跌9.82%；寶光實業（0084）收報0.066元，跌9.59%；美團（3690）收報198.9元，跌9.43%。