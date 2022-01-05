元宇宙｜The Sandbox下周四推售虛擬土地 暫有3成待售
文章日期：2022年1月5日 16:00
香港區塊鏈遊戲獨角獸Animoca Brands子公司The Sandbox（沙盒）今天宣布，與不同界別達成合作，共同創建一個大型文化中心Mega City，並於2022年1月13日推出新一輪LAND銷售，供玩家購買位於新合作伙伴附近的LAND。
平台指，今次合作伙伴包括新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛、新鴻基公司（0086）、羅兵咸永道、演員馮德倫、舒淇、遊戲 IP《小朋友齊打交（LF2）》、本地插畫家芝麻羔等。
The Sandbox表示，用戶可以通過 play-to-earn (「邊玩邊賺」) 的遊戲來獲得 $SAND（The Sandbox 的功能性代幣）來體驗元宇宙，與平台上的其他玩家、創作者和藝術家共同創建資產和世界，並把它們作為 NFT 進行交易。平台將於下周四（13日）舉行Mega City土地銷售，每個LAND都將包含獨家的NFT，並有望舉辦活動、遊戲體驗或社交中心。
平台透露，目前已經售出其166,464個LAND NFT中的70%，現有的LAND所有者包括幣安（Binance）、CoinCheck、Metakovan、Pranksy、Socios和CoinMarketCap等。
The Sandbox亦已獲得超過165個合作伙伴，其中包括Adidas、Snoop Dogg、The Walking Dead、南華早報、藍精靈、愛心小熊、雅達利、謎戀貓、超級無敵羊咩咩、麥兜和陳奐仁等，共同參與。
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