平台指，今次合作伙伴包括新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛、新鴻基公司（0086）、羅兵咸永道、演員馮德倫、舒淇、遊戲 IP《小朋友齊打交（LF2）》、本地插畫家芝麻羔等。

The Sandbox表示，用戶可以通過 play-to-earn (「邊玩邊賺」) 的遊戲來獲得 $SAND（The Sandbox 的功能性代幣）來體驗元宇宙，與平台上的其他玩家、創作者和藝術家共同創建資產和世界，並把它們作為 NFT 進行交易。平台將於下周四（13日）舉行Mega City土地銷售，每個LAND都將包含獨家的NFT，並有望舉辦活動、遊戲體驗或社交中心。

平台透露，目前已經售出其166,464個LAND NFT中的70%，現有的LAND所有者包括幣安（Binance）、CoinCheck、Metakovan、Pranksy、Socios和CoinMarketCap等。

The Sandbox亦已獲得超過165個合作伙伴，其中包括Adidas、Snoop Dogg、The Walking Dead、南華早報、藍精靈、愛心小熊、雅達利、謎戀貓、超級無敵羊咩咩、麥兜和陳奐仁等，共同參與。

其他報道

澳門證實1宗Omicron個案 賭股急跌 金沙跌近7%

HMVOD視頻擬購入LINE泰國節目 股價創一個月高位

界面：恒大就海南海花島39棟樓拆除決定申請行政覆議

中環百年找換：受肺炎疫情打擊 將於下周四結業

卓悅創辦人葉俊亨夫婦 據報再遭入稟追討2.7億欠款

股價跌8%見52周低位 信達生物：業務營運一切正常

負面消息影響 恒指半日跌197點 科指創新低兼見3個月最大跌幅

SONY發展電動車業務 名為「Sony Mobility」 展出新車型

恒大許家印自住豪宅8000萬人幣求售 為市價七三折

騰訊、阿里、嗶哩嗶哩被市監局處罰 騰訊被罰450萬

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 跌穿0.137% 見逾1個月低

上月晶片交貨時間延長至25.8周 為2017年以來最長

高盛：比特幣10萬美元目標價不是夢

據報國泰以「客機去貨機返」增可豁免檢疫員工爆疫