恒指、國指連續第8日陰燭，對上一次連續第8日陰燭分別是2019年9月25日，及9月26日。科指曾跌最多4.94%，是去年7月30日後最大跌幅，今低見5306.25點，創上市新低。科指連跌3日，累計跌347.49點，及連續第4日陰燭。國指低見8000點，是2016年3月1日7897.08點後最低。

恒指收市跌382點或1.64%，報22907點，成交金額1553億元，較上日增加31.27%，是上月17日1626.12億元成交後最多；國指跌164點或2.01%，報8015點，是2016年2月29日後收市新低。恒生科技指數收報5323點，跌4.63%，是2020年5月29日後收市新低。

「ATM」拖累大市，匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）逆市撐市。騰訊（0700）收報430.6元，跌4.31%；阿里巴巴（9988）收報114.5元，跌2.05%；美團（3690）收報195.1元，跌11.16%。匯控（0005）收報49.15元，升2.82%；建行（0939）收報5.61元，升1.81%；工行（1398）收報4.52元，升1.8%。

藍籌31隻升，33隻下跌，0隻無升跌。申洲國際（2313）升3.89%，收報144.1元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌11.16%，收報195.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報32.5元，升1.4%；跌幅最大的是美團（3690）收報195.1元，跌11.16%。

恒指失守10天線(23186.84點)，科指低於10天線(5567.68點)。

北水南下合計淨流入24.06億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入30.46億元人民幣，較上日增加562.01%，連續第7日流入，累計流入206.67億元。

午後消息股表現

禁晚市堂食，餐飲股受壓。叙福樓（1978）收報0.96元，跌9.43%。；利寶閣（1869）收報0.29元，跌4.92%；太興（6811）收報1.26元，跌4.55%；富臨（1443）收報0.245元，跌7.55%；太平洋酒吧（8432）收報0.051元，跌5.56%；嚐高美（8371）見52周低0.85元，收報0.85元，跌5.56%；譚仔國際（2217）收報3.11元，跌4.6%。

防疫措施收緊，HKTVmall母企香港科技探索（1137）收報9.1元，升11.93%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.7元，升12.9%。

澳門證實1宗Omicron個案，賭股急跌，濠賭股新濠國際發展（0200）收報9.57元，跌3.04%；美高梅中國（2282）收報4.53元，跌6.21%；澳博（0880）收報5.02元，跌4.56%；永利澳門（1128）收報6.31元，跌5.96%；銀河娛樂（0027）收報39.3元，跌4.73%；金沙中國（1928）收報16.96元，跌7.73%。

HMVOD視頻（8103）擬購入LINE泰國節目，股價創一個月高位。收報2.1元，升4.4%。

界面：恒大（3333）就海南海花島39棟樓拆除決定申請行政覆議。另，恒大許家印自住豪宅8000萬人幣求售，為市價七三折。恒大收報1.6元，跌0.62%。

卓悅（0653）創辦人葉俊亨夫婦，據報再遭入稟追討2.7億欠款。收報0.178元，跌1.11%。

股價跌8%見52周低位，信達生物（1801）：業務營運一切正常。信達生物曾見52周低37.1元，收報39.95元，跌1.6%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊、阿里、嗶哩嗶哩（9626）被市監局處罰，騰訊被罰450萬。騰訊（0700）收報430.6元，跌4.31%；嗶哩嗶哩創上市新低，見298.2元，收報299.2元，跌10.63%。

股神拍檔芒格增持阿里（9988）近倍。收報114.5元，跌2.05%。收報114.5元，跌2.05%。

上月晶片交貨時間延長至25.8周，為2017年以來最長。晶片股中芯國際（0981）收報18.18元，跌2.26%；華虹半導體（1347）收報38.8元，跌4.9%；海亮國際（2336）見52周低0.105元，收報0.105元，跌8.7%；上海復旦（1385）收報23.5元，跌5.43%。

高盛：比特幣10萬美元目標價不是夢。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報7.43元，跌3%；栢能集團（1263）收報13.82元，跌5.34%；BC科技（0863）收報8.71元，跌1.25%；雄岸科技（1647）見52周低0.178元，收報0.181元，跌3.72%；美圖公司（1357）收報1.53元，跌1.29%。

據報國泰（0293）以「客機去貨機返」增可豁免檢疫員工爆疫。收報6.43元，跌1.98%。

吉利（0175）旗下極氪，與Intel合作，計劃2024年在中國發布L4自動駕駛汽車。收報19.88元，跌6.45%。

恒大（3333）一債券停牌，將召開債權人會議。收報1.6元，跌0.62%。

華融（2799）復牌，早前公布在政府籌劃的救助行動中籌資66億美元，從而擺脫了危機邊緣。華融復牌重挫42%，公司稱首要任務是持續提高經營能力。創上市新低，見0.46元，收報0.51元，跌50%。

中國移動（0941）A股在上海首日上市，升9.4%，H股收報49.6元，升3.33%。

雨潤（1068）澄清44家子公司合併重整案的表決尚在進行中。收報0.97元，跌9.35%。

內房股中梁（2772）擬押後半年派息，稱財務壓力巨大。收報3.93元，升2.61%。

騰訊（0700）研減持1449萬股，Sea盤前跌近7%。收報430.6元，跌4.31%。

綠城中國（3900）去年賣樓3509億元，按年升兩成。收報12.74元，升1.11%。

寰宇娛樂（1046）通過將茂昌眼鏡店公司清盤。收報0.57元，跌8.06%。

東風汽車（0489）電動車嵐圖上月交付3330輛，按月升1.9倍。收報6.75元，升1.05%。

長和（0001）印尼電訊業務今天落實合併，預計年收益約30億美元。收報52.55元，升2.24%。

希瑪眼科（3309）以5602萬元股份代價收購嘉賓眼科。收報6.83元，跌1.73%。

中移動（0941）下月7日後擬回購不超過20.48億股。收報49.6元，升3.33%。

中國置業（0736）投資太遲披露售股，被聯交所斥不合規。收報0.495元，跌6.6%。

嘉里建設（0683）162億購上海黃浦區核心地段作綜合發展。收報20.5元，跌0.73%。

翠華（1314）推自家外賣品牌「快翠送」網站。收報0.239元，跌0.42%。

大唐集團（2117）去年12月合同銷售額按月增逾1倍。收報4.02元，跌0.74%。

泰加（6161）退保的士保險，4家中資肯接手。停牌。

雷軍：小米（1810）今年擬招募5000名青年工程師。收報17.92元，跌3.45%。

安樂工程（1977）發行3億元綠色貸款工具。收報1.77元，跌1.12%。

破頂股表現

破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見2.18元，收報2.17元，升14.81%；招商局港口（0144）創52周高，見15.1元，收報14.74元，跌0.67%；香港中旅（0308）創52周高，見1.8元，收報1.69元，跌4.52%；旺旺（0151）創52周高，見7.48元，收報7.37元，升2.5%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.88元，收報0.89元，跌7.29%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.78元，收報2.84元，跌3.73%；建業新生活（9983）創上市新低，見4.67元，收報4.72元，跌1.87%；榮萬家（2146）創上市新低，見5.05元，收報5.05元，跌3.07%；華潤萬象（1209）見52周低31.75元，收報32.1元，跌8.42%；合景泰富（1813）見52周低4.72元，收報4.75元，跌2.86%；碧桂園服務（6098）見52周低39.6元，收報40.35元，跌8.61%；朗詩（0106）見52周低0.335元，收報0.345元，跌4.17%。

醫療醫藥股破底，包括，德琪醫藥（6996）創上市新低，見9.17元，收報9.33元，跌2.61%；諾輝健康（6606）創上市新低，見18.86元，收報19.58元，升0.41%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見30.25元，收報31.2元，跌3.55%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.72元，收報6.77元，跌3.7%；康諾亞（2162）創上市新低，見28.8元，收報29.3元，跌6.69%；微泰醫療（2235）創上市新低，見20.1元，收報20.3元，跌4.25%；榮昌生物（9995）創上市新低，見59.15元，收報61.55元，跌4.5%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見15.16元，收報15.8元，無升跌；京東健康（6618）創上市新低，見53.7元，收報54.3元，跌6.54%；百濟神州（6160）見52周低142.8元，收報143.9元，跌6.07%；信達生物（1801）見52周低37.1元，收報39.95元，跌1.6%；藥明康德（2359）見52周低111.5元，收報114.3元，跌2.97%；維亞生物（1873）見52周低4.13元，收報4.22元，跌6.01%；康方生物（9926）見52周低26.25元，收報27元，跌5.26%；復星醫藥（2196）見52周低30.65元，收報31.15元，跌3.71%；平安好醫生（1833）見52周低25.25元，收報25.45元，跌5.21%；春立醫療（1858）見52周低13.3元，收報13.76元，跌0.86%；阿里健康（0241）見52周低5.75元，收報5.77元，跌7.38%。

科技股破底，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見298.2元，收報299.2元，跌10.63%；康特隆（1912）創上市新低，見0.183元，收報0.188元，跌1.05%；普天通信（1720）創上市新低，見0.265元，收報0.285元，跌20.83%；萬國數據（9698）創上市新低，見39.4元，收報39.95元，跌7.84%；明源雲（0909）創上市新低，見14.64元，收報15.16元，跌8.23%；

內需股破底，包括，奈雪的茶（2150）創上市新低，見7.2元，收報7.28元，跌6.06%；宇華教育（6169）見52周低2.48元，收報2.52元，跌11.27%；IGG（0799）見52周低6.37元，收報6.39元，跌3.62%；心動公司（2400）見52周低34.55元，收報35.6元，跌9.18%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.16元，收報5.19元，跌5.29%；迅銷（6288）見52周低42.8元，收報42.8元，跌2.73%；周黑鴨（1458）見52周低5.44元，收報5.61元，跌0.18%；國美（0493）見52周低0.65元，收報0.66元，跌1.49%。

其他破底股包括，華融（2799）創上市新低，見0.46元，收報0.51元，跌50%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.415元，收報0.425元，跌7.61%；丘鈦（1478）見52周低9.38元，收報9.43元，跌5.7%；環球實業科技（1026）見52周低0.132元，收報0.145元，跌16.67%；嚐高美（8371）見52周低0.85元，收報0.85元，跌5.56%；海亮國際（2336）見52周低0.105元，收報0.105元，跌8.7%。

異動股

上升異動股，包括，聯康生物（0690）收報0.104元，升15.56%；易緯集團（3893）創上市新高，見2.18元，收報2.17元，升14.81%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.7元，升12.9%；香港科技探索（1137）收報9.1元，升11.93%；聯眾（6899）收報0.45元，升9.76%；南戈壁（1878）收報1.4元，升7.69%；晨訊科技（2000）收報0.47元，升6.82%；騰盛博藥（2137）收報31.5元，升6.42%；黛麗斯（0333）收報0.51元，升6.25%；中銀航空租賃（2588）收報63元，升6.06%；朗詩綠色生活（1965）收報3.4元，升5.92%。

下跌異動股，包括，華融（2799）創上市新低，見0.46元，收報0.51元，跌50%；普天通信（1720）創上市新低，見0.265元，收報0.285元，跌20.83%；環球實業科技（1026）見52周低0.132元，收報0.145元，跌16.67%；商湯（0020）收報6.97元，跌15%；中廣核新能源（1811）收報6.88元，跌14.21%；卓珈控股（1827）收報1.57元，跌12.29%；安能物流（9956）收報8.49元，跌11.56%；培力控股（1498）收報0.92元，跌11.54%；宇華教育（6169）見52周低2.48元，收報2.52元，跌11.27%；美團（3690）收報195.1元，跌11.16%。

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