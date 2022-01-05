美KFC推售植物肉炸雞 Beyond Meat盤前升9%
文章日期：2022年1月5日 18:55
美國人造肉公司Beyond Meat（美：BYND）宣布，其植物肉炸雞將在2022年1月10日起於美國的肯德基（KFC）門店上市；消息刺激Beyond Meat股價盤前升9%。KFC母企百勝餐飲集團（Yum! Brands）（美：YUM）盤前無成交。
外媒報道指，KFC在美國有近4000家餐廳，是次限時植物肉炸雞售價約6.99美元（約54.5港元），因應地區而定。KFC表示，今次合作以植物性肉為基礎，但並非針對茹素市場，亦暫未有計劃將植物肉炸雞加入香港KFC的菜單。
事實上，Beyond Meat早於2021年2月與麥當勞及百勝集團達成供應「植物肉」的協議，料將有助其打入美國主流餐飲市場。Beyond Meat早前指，將成為麥當勞一款新的素食漢堡的優先供應商，並將協助百勝旗下的KFC、必勝客（Pizza Hut）和Taco Bell研發新的人造肉菜單。
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