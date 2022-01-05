吉利極氪將與英特爾Mobileye加強合作 2024年推全球首款L4級電動車
文章日期：2022年1月5日 19:10
據外電報道，吉利汽車（0175）母企吉利控股旗下電動品牌「極氪（ZEEKR）」與英特爾（Intel）旗下自動駕駛汽車部門Mobileye，進一步加強戰略合作關係，雙方計劃在2024年聯手推出全球首款具L4級別智能駕駛能力的消費級智能駕駛電動汽車。
吉利控股指出，此次與Mobileye的戰略合作升級，也是極氪深化探索智能駕駛路徑、完善自身科技生態、布局未來的重要一步。
吉利控股於微信公眾號表示，該全新車型基於開放的SEA浩瀚架構上，充分利用該架構在剎車、轉向和動力等方面的冗餘設計。雙方將在開放式合作（Open EyeQ）框架下，以6顆EyeQ5系統晶片為硬件基礎，實現極氪專有軟件技術與Mobileye True Redundancy傳感解決方案、責任敏感安全系統（RSS）以及路網採集管理（REM）等技術的高效融合。
吉利汽車今日收報19.88元，全日跌6.4%。
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