吉利控股指出，此次與Mobileye的戰略合作升級，也是極氪深化探索智能駕駛路徑、完善自身科技生態、布局未來的重要一步。

吉利控股於微信公眾號表示，該全新車型基於開放的SEA浩瀚架構上，充分利用該架構在剎車、轉向和動力等方面的冗餘設計。雙方將在開放式合作（Open EyeQ）框架下，以6顆EyeQ5系統晶片為硬件基礎，實現極氪專有軟件技術與Mobileye True Redundancy傳感解決方案、責任敏感安全系統（RSS）以及路網採集管理（REM）等技術的高效融合。

吉利汽車今日收報19.88元，全日跌6.4%。

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