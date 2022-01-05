核數師開元信德會計師事務所於審閱獨立調查報告後認為，待完成2019年年度業績審核程序後，需進一步工作以便評估獨立調查報告中識別的問題將對其審計及財務報表的影響。該集團將繼續停牌。

獨立會計師指出，財務部門的若干僱員，對截至2019年12月31日止年度審核工作有關的確認函，存在故意干擾或安排。同時財務部門亦因為財務人員未做好交接安排，加上使用手工編製分類賬，致編製賬齡分析時出現人為錯誤。

獨立會計師同時發現，若干債務人的不明資金流動問題與第三方有關，非與控股股東相關的深裝總建設集團股份相關，有關資金流動問題，其實與內部融資及營運資金需求的部分票據融資銀行貸款有關。

志高指，這與其理解一致，並著手採取措施回應，及向8家銀行償還98.4%與前述資金流動問題相關的貸款，並預期償還餘下貸款後，完全終止有關融資安排。