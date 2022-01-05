中國總理李克強︰須確保首季經濟平穩開局
文章日期：2022年1月5日 20:33
據央視新聞報道，今日國務院總理李克強主持召開減稅降費座談會，提到要確保首季經濟平穩開局。
李克強說，規模性減稅降費是宏觀調控關鍵性舉措。近些年面對複雜嚴峻國內外環境，中國把減稅降費作為「先手棋」，幫助市場主體紓困和激發活力，促進實現穩增長、保就業。
李克強說，減稅降費突出支持製造業升級和中小微企業及個體工商戶，既改革增值稅制度、實施研發費用加計扣除等，又階段性減免社保費，催生大量市場主體，起到了培育稅源、擴大稅基作用。
李克強說，面對新的經濟下行壓力，要繼續做好「六穩」、「六保」工作，針對市場主體需求實施更大力度組合式減稅降費，確保一季度經濟平穩開局、穩住宏觀經濟大盤。要延續到期的減稅降費措施，加大研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅力度，對受疫情影響重的服務業等困難行業實施精準幫扶。堅持政府過緊日子，換得市場主體總體穩定。堅決打擊偷稅漏稅，制止亂收費。
國務院副總理韓正、胡春華、劉鶴亦有出席會議。
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